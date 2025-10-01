कुएं में मिला सोनम का कंकाल, प्यार के जाल में फंसाकर दी दर्दनाक मौत; बस इस वजह से हैवान बना प्रेमी
Home > उत्तर प्रदेश > कुएं में मिला सोनम का कंकाल, प्यार के जाल में फंसाकर दी दर्दनाक मौत; बस इस वजह से हैवान बना प्रेमी

कुएं में मिला सोनम का कंकाल, प्यार के जाल में फंसाकर दी दर्दनाक मौत; बस इस वजह से हैवान बना प्रेमी

Crime News: एक अनजान कॉल से शुरू हुई शादीशुदा महिला सोनम और मसीदुल नाम के एक युवक की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. वो अपने पति का घर छोड़कर मसीदुल के साथ रहने आ गई. जिसके बाद शख्स ने उसकी हत्या कर दी.

By: Heena Khan | Published: October 1, 2025 11:32:19 AM IST

UP Murder case
UP Murder case

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में एक ग़लत नंबर से शुरू हुई प्रेम कहानी एक खौफनाक वारदात में बदल गई. इस कहानी में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी. जिसके ठीक दो साल बाद उसका कंकाल बरामद हुआ. पुलिस ने आरोपी युवक के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरोपियों का अभी कुछ नहीं पता. दरअसल, एक अनजान कॉल से शुरू हुई शादीशुदा महिला सोनम और मसीदुल नाम के एक युवक की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. वो अपने पति का घर छोड़कर मसीदुल के साथ रहने आ गई. कुछ दिनों बाद, दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ. जिसके बाद उसके प्रेमी ने अपने भाई और पिता के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को एक कुएं में डाल दिया.

जानिये पूरा मामला 

दरअसल, पुलिस ने मंगलवार को दो साल पहले हुए हत्याकांड का खुलासा किया. इस हत्याकांड को लेकर प्रेमी के भाई और पिता को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर कुएं से महिला का कंकाल बरामद किया गया. पुलिस अब प्रेमी की तलाश में जुट गई है. संडीला के सरोय मारुफपुर निवासी गंगाराम ने छह अगस्त 2023 को संडीला कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि उनकी बहू सोनम बाजार गई थी और वापस नहीं लौटी. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी. दो साल के दौरान छह विवेचक बदले गए लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ी.

पिता-भाई को किया गिरफ्तार 

वहीं एएसपी पूर्वी नृपेंद्र का कहना है कि सीओ संडीला संतोष सिंह को 12 जून को मामले की जांच करने के आदेश दिए थे. जिसके बाद सोनम के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकाली गई. मिले सुरागों के आधार पर माधोगंज थाना क्षेत्र के जेहदीपुर निवासी मसीदुल के मोबाइल नंबर की भी जानकारी हासिल की गई. अहम सुराग मिलने के बाद मंगलवार को मसीदुल के भाई समीदुल और पिता अयूब को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.

फिर हुआ विवाद 

पूछताछ के दौरान आरोपी के पिता और भाई ने बताया कि एक दिन मसीदुल फ़ोन कर रहा था और गलती से सोनम का नंबर डायल हो गया. दोनों में बातचीत हुई और फिर अक्सर बातें होने लगीं. वहीं 6 अगस्त 2023 को मसीदुल सोनम को दिल्ली ले गया. वहां विवाद के बाद वो गांव लौट आए. सोनम ने गाँव का माहौल बिगड़ने का दावा करते हुए फिर से झगड़ा शुरू कर दिया. 8 अगस्त की रात मसीदुल, समीदुल और अयूब ने सोनम की हत्या कर दी और उसका शव गांव के बाहर एक कुएं में फेंक दिया.

Tags: crime newsHardoi murder caselove affairUP Crime NewsUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जेनिफर विंगेट ने अपने ही पति को सबके सामने जड़...

October 2, 2025

कोरियन ड्रामा का मज़ा अब Netflix पर – इन सीरीज़...

October 2, 2025

सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका

October 2, 2025

इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से...

October 2, 2025

तीन बच्चों की मां हैं Rihanna, बोल्डनेस में किसी से...

October 2, 2025

पंडित छन्नूलाल मिश्रा के ये भजन और सोहर जो आज...

October 2, 2025
कुएं में मिला सोनम का कंकाल, प्यार के जाल में फंसाकर दी दर्दनाक मौत; बस इस वजह से हैवान बना प्रेमी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कुएं में मिला सोनम का कंकाल, प्यार के जाल में फंसाकर दी दर्दनाक मौत; बस इस वजह से हैवान बना प्रेमी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कुएं में मिला सोनम का कंकाल, प्यार के जाल में फंसाकर दी दर्दनाक मौत; बस इस वजह से हैवान बना प्रेमी
कुएं में मिला सोनम का कंकाल, प्यार के जाल में फंसाकर दी दर्दनाक मौत; बस इस वजह से हैवान बना प्रेमी
कुएं में मिला सोनम का कंकाल, प्यार के जाल में फंसाकर दी दर्दनाक मौत; बस इस वजह से हैवान बना प्रेमी
कुएं में मिला सोनम का कंकाल, प्यार के जाल में फंसाकर दी दर्दनाक मौत; बस इस वजह से हैवान बना प्रेमी