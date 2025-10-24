सोनम नहीं पारुल होती है असली कांडी, मर्द हो जाएं सावधान! वरना पछताने के लिए भी नहीं बचेगी ज़िंदगी

Muradabad Crime News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से बेहद ही दुखद घटना सामने आई है. जहां, एक युवक की आत्महत्या के मामले में उसकी मंगेतर, मंगेतर की मां, भाई और बहन के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

क्या है सनसीखेज वारदात का पूरा मामला:

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके में एक युवक की आत्महत्या के मामले में उसकी मंगेतर, मंगेतर की मां, भाई और बहन के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. दरअसल, युवक ने जहर खाने से पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए मंगेतर को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है. फिलहाल, पुलिस अब सभी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

आत्महत्या के पीछे की वजह से सभी हैरान:

आदर्श कॉलोनी निवासी के रहने वाले अनिकेत ने 12 अक्टूबर को जहर खाकर आत्महत्या कर अपनी जान दे दी थी. मृतक की मां पुष्पा ने सिविल लाइंस थाने में दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. शिकायत के मुताबिक, उन्होंने अपने बेटे अनिकेत का रिश्ता पारुल नाम की युवती से तय कराया था. 4 फरवरी 2025 को गोद भराई की रस्म भी हुई थी, जिसमें पारुल को सोने का सेट, अंगूठी, पाजेब, कपड़े और एक मोबाइल समेत अन्य सामान दिया गया था. उनकी शादी की तारीख 22 नवंबर तय थी.

पारुल की इस हरकत के बाद उठाया कदम:

लेकिन बाद में पारुल अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई और उसने कोर्ट मैरिज कर ली. इससे दुखी होकर अनिकेत ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाकर खुद खुत्म करना ज्यादा बेहतर सोचा. जब अनिकेत और उसके परिजन दिया हुआ सामान वापस लेने पारुल के घर गए, तो पारुल के परिजनों ने उन्हें धमकाकर घर से भगा दिया था.

मोबाइल से मिले वीडियो ने मचाया बवाल:

आत्महत्या के दो दिन बाद, अनिकेत के मोबाइल से एक वीडियो सामने आया. जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया. यह वीडियो उसने जहर खाने के बाद बनाया था, जिसमें उसने अपनी मंगेतर पारुल को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है. वहीं, एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने वारदात पर जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत के आधार पर पारुल, उसकी मां सीमा, भाई और बहन उर्वशी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

आत्महत्या से बचने के लिए हेल्पनाइन नंबर:

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन: 1800-599-0019

यह 24 घंटे की हेल्पलाइन है, जहां आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में बातचीत कर सकते हैं.

सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन: 9152987821

यह नंबर आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे लोगों के लिए खास रूप से बनाया गया है, यहां प्रशिक्षित काउंसलर आपकी बात सुनेंगे और साथ ही आपकी मदद भी करेंगे.

मनोदर्पण हेल्पलाइन (स्कूल और कॉलेज के लिए): 8448443532

यह हेल्पलाइन छात्रों के लिए है, जहां वे तनाव, अवसाद, और आत्महत्या के विचारों के बारे में बात करके आपकी सहायता करेंगे.

आयुष्मान हेल्पलाइन: 14546

यह भी एक महत्वपूर्ण हेल्पलाइन है, जहां मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए आपको बेहद ही आसानी से सहायता मिलेगी.

चाइल्डलाइन इंडिया: 1098

यह नंबर बच्चों और किशोरों के लिए है, जहां वे अपनी समस्याओं के लिए मदद प्राप्त कर सकते हैं.

इन नंबरों को हमेशा अपने पास रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत संपर्क करें. आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं, तो कृपया किसी विश्वसनीय व्यक्ति या इन हेल्पलाइनों से संपर्क करने में अपनी मदद ज़रूर लें.