Home > उत्तर प्रदेश > एक लाश दो दावेदार…अदीला रहमान हत्याकांड की गुत्थी सुलशाने के लिए अब होगा डीएनए टेस्ट

एक लाश दो दावेदार…अदीला रहमान हत्याकांड की गुत्थी सुलशाने के लिए अब होगा डीएनए टेस्ट

UP Crime: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अदीला रहमान हत्याकांड में नया मोड़ देखने को मिल रहा है. जब पुलिस आरोपी को लेकर रुड़की पहुंची तो हरिद्वार पुलिस भी उसी जगह एक हत्यारोपी को लेकर पहुंच गई.

By: Sohail Rahman | Published: July 29, 2026 6:23:09 PM IST

अदीला रहमान हत्याकांड की गुत्थी डीएनए टेस्ट से सुलझेगी
अदीला रहमान हत्याकांड की गुत्थी डीएनए टेस्ट से सुलझेगी


Adila Rahman Murder Case: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कारोबारी और एलएलबी की छात्रा अदीला रहमान की हत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है. दरसअल, जानकारी सामने आ रही है कि जब पुलिस हत्या के आरोपी गुलफाम को रुड़की के उस स्थान पर लेकर पहुंची जहां आरोपी ने अदीला का शव फेंकने की बात कही थी. लेकिन अदीला हत्याकांड की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझ गई. क्योंकि हरिद्वार पुलिस भी उसी जगह एक हत्यारोपी को लेकर पहुंची थी.

हरिद्वार पुलिस का दावा था कि उसके आरोपी ने एक लड़की की हत्या करके उसकी लाश गंगा नहर में फेंक दी थी. तो वहीं, दूसरी तरफ अदीला के मामले में आरोपी गुलफाम ने भी पुलिस को बताया था कि उसने उसी जगह पर गंगा नहर में लाश फेंकी थी.

You Might Be Interested In

मंगलौर पुलिस ने बरामद की थी लाश

मंगलौर पुलिस ने पहले ही उस जगह से एक लाश को बरामद किया था. जिसका 72 घंटे के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया था. बरामद लाश पर मिले कपड़ों के आधार पर मुरादाबाद पुलिस के साथ गई टीम का मानना ​​था कि यह अदीला का शव है, जबकि हरिद्वार पुलिस का कहना था कि यह उस लड़की की लाश है जो उनके मामले से जुड़ी थी. बताया जा रहा है कि अब पुलिस इस मामले को डीएनए टेस्ट के माध्यम से सुलझाएगी.

यह भी पढ़ें – पति बना हैवान, पत्नी और 6 बच्चों को आखिर क्यों मार डाला; रहस्य सुलझाने में जुटी पुलिस

क्या है पूरा मामला?

कटघर थाना क्षेत्र के कोहिनूर तिराहा निवासी अदिवउर रहमान की पत्नी आबगिना शम्सी ने 17 जुलाई को अपनी बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने कटघर के देवपुर के गुलफाम अली और उसके भाई कुरबान अली पर आरोप लगाया था. पुलिस को दिए शिकायत में उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी 29 जून को प्रयागराज से दिल्ली एयरपोर्ट आई थी और तब से लापता थी.

पुलिस की जांच में हुआ खुलासा

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो जांच के दौरान पता चला कि आरोपी गुलफाम अली ने रामपुर में जानलेवा हमले के अलग मामले में 1 जुलाई को सरेंडर कर दिया था और वह जेल में था. जब पुलिस ने जेल में उससे पूछताछ की तो उसने 29 जून की रात अदीला की हत्या करने और उसकी लाश रुड़की में नदी में फेंकने की बात कबूल की थी.

यह भी पढ़ें – पत्नी पर शक, सड़क पर विवाद और अगले दिन इस हालत में मिला पति, इटावा की घटना ने हर किसी को किया हैरान

Tags: crime newshome-hero-pos-4UP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

5 एक्टर्स, जिन्होंने पर्दे पर निभाया गुरु का किरदार

July 29, 2026

2026 में किस IPL फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा?...

July 29, 2026

मानसून में कौन से फल खाने अच्छे होते हैं?

July 29, 2026

संजय दत्त की बेस्ट 6 फिल्में

July 29, 2026

कौन हैं आदर्श बाल विद्यालय की शिक्षिका प्रसन्ना बिष्ट?

July 29, 2026

किस आउटफिट के साथ पहने कौन-से झुमके

July 29, 2026
एक लाश दो दावेदार…अदीला रहमान हत्याकांड की गुत्थी सुलशाने के लिए अब होगा डीएनए टेस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एक लाश दो दावेदार…अदीला रहमान हत्याकांड की गुत्थी सुलशाने के लिए अब होगा डीएनए टेस्ट
एक लाश दो दावेदार…अदीला रहमान हत्याकांड की गुत्थी सुलशाने के लिए अब होगा डीएनए टेस्ट
एक लाश दो दावेदार…अदीला रहमान हत्याकांड की गुत्थी सुलशाने के लिए अब होगा डीएनए टेस्ट
एक लाश दो दावेदार…अदीला रहमान हत्याकांड की गुत्थी सुलशाने के लिए अब होगा डीएनए टेस्ट