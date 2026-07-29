एक लाश दो दावेदार…अदीला रहमान हत्याकांड की गुत्थी सुलशाने के लिए अब होगा डीएनए टेस्ट

Adila Rahman Murder Case: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कारोबारी और एलएलबी की छात्रा अदीला रहमान की हत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है. दरसअल, जानकारी सामने आ रही है कि जब पुलिस हत्या के आरोपी गुलफाम को रुड़की के उस स्थान पर लेकर पहुंची जहां आरोपी ने अदीला का शव फेंकने की बात कही थी. लेकिन अदीला हत्याकांड की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझ गई. क्योंकि हरिद्वार पुलिस भी उसी जगह एक हत्यारोपी को लेकर पहुंची थी.

हरिद्वार पुलिस का दावा था कि उसके आरोपी ने एक लड़की की हत्या करके उसकी लाश गंगा नहर में फेंक दी थी. तो वहीं, दूसरी तरफ अदीला के मामले में आरोपी गुलफाम ने भी पुलिस को बताया था कि उसने उसी जगह पर गंगा नहर में लाश फेंकी थी.

मंगलौर पुलिस ने बरामद की थी लाश

मंगलौर पुलिस ने पहले ही उस जगह से एक लाश को बरामद किया था. जिसका 72 घंटे के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया था. बरामद लाश पर मिले कपड़ों के आधार पर मुरादाबाद पुलिस के साथ गई टीम का मानना ​​था कि यह अदीला का शव है, जबकि हरिद्वार पुलिस का कहना था कि यह उस लड़की की लाश है जो उनके मामले से जुड़ी थी. बताया जा रहा है कि अब पुलिस इस मामले को डीएनए टेस्ट के माध्यम से सुलझाएगी.

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क्या है पूरा मामला?

कटघर थाना क्षेत्र के कोहिनूर तिराहा निवासी अदिवउर रहमान की पत्नी आबगिना शम्सी ने 17 जुलाई को अपनी बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने कटघर के देवपुर के गुलफाम अली और उसके भाई कुरबान अली पर आरोप लगाया था. पुलिस को दिए शिकायत में उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी 29 जून को प्रयागराज से दिल्ली एयरपोर्ट आई थी और तब से लापता थी.

पुलिस की जांच में हुआ खुलासा

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो जांच के दौरान पता चला कि आरोपी गुलफाम अली ने रामपुर में जानलेवा हमले के अलग मामले में 1 जुलाई को सरेंडर कर दिया था और वह जेल में था. जब पुलिस ने जेल में उससे पूछताछ की तो उसने 29 जून की रात अदीला की हत्या करने और उसकी लाश रुड़की में नदी में फेंकने की बात कबूल की थी.

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