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प्रेमी ने दोस्त के साथ संबंध बनाने का डाला दबाव; इन्कार करने पर किशोरी की गला दबाकर की हत्या

Mirzapur Teenager Murder Case: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में प्रेमी से मिलने गई किशोरी के साथ पहले प्रेमी ने संबंध बनाए और उसके बाद दोस्त के साथ संबंध बनाने का दबाव डाला. इन्कार करने पर किशोरी की हत्या कर दी गई.

By: Sohail Rahman | Published: May 25, 2026 10:34:30 AM IST

प्रेमी ने दोस्त के साथ संबंध बनाने का डाला दबाव, इन्कार करने पर दोनों ने किशोरी की कर दी हत्या
प्रेमी ने दोस्त के साथ संबंध बनाने का डाला दबाव, इन्कार करने पर दोनों ने किशोरी की कर दी हत्या


UP Mirzapur Teenager Murder Case: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां प्रेमी और उसके दोस्त ने किशोरी के साथ पहले रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद किशोरी के शव को एक सूखे नाले में फेंक दिया. किशोरी के शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं. नाक, होंठ और गले पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं. पुलिस के अनुसार, किशोरी ने प्रेमी के दोस्त के साथ संबंध बनाने से इन्कार किया तो दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी.

बताया जा रहा है कि भाभी के बगल में सो रही लड़की अचानक आधी रात को लापता हो गई थी. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

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घर से 200 मीटर दूर मिला लड़की का शव

जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह गांव के कुछ लोगों ने लड़की के शव को सूखे नाले में देखा तो पुलिस को सूचना दी. जानकारी मिलने पर एक महिला ने शव की पहचान अपनी लापता 15 वर्षीय बेटी के रूप में की. महिला ने बताया कि शनिवार को उसकी बेटी अपनी भाभी के साथ एक कमरे में सोई थी. वह रात करीब 12:00 बजे कमरे से गायब हो गई. परिवार वालों ने पूरी रात उसकी तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली. इसके बाद उसका शव रविवार सुबह उसके घर से लगभग 200 मीटर दूर मिला.

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पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

परिजनों ने सुखनई गांव निवासी साजन उर्फ राजन पर हत्या करने का आरोप लगाया. इस पूरे मामले पर एसपी अपर्णा रजत कौशिश का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी साजन और अजय के खिलाफ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आरोपी साजन को गिरफ्तार कर लिया है. इस बीच, देर रात एसओजी और पड़री पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दूसरे आरोपी अजय को गिरफ्तार कर लिया.

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दोस्त के साथ संबंध बनाने का दबाव बना रहा था प्रेमी

पड़री थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म और हत्या की घटना के महज 12 घंटों के भीतर ही पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. एसपी अपर्णा रजत कौशिश ने बताया कि लड़की की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसने प्रेमी के दोस्त के साथ संबंध बनाने से इन्कार कर दिया. इसके अलावा, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रेमी साजन ने रात में लड़की को मिलने के लिए बुलाया था. इसके बाद वह उसे एक सुनसान जगह पर ले गया. जहां साजन ने पहले उसके साथ संबंध बनाए. उसके बाद दोस्त के साथ संबंध बनाने का दबाव डालने लगा. किशोरी ने इसका विरोध किया तो दोनों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी और उसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी.

Tags: crime newsUP News
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