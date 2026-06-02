Home > उत्तर प्रदेश > ईंट मारकर की हत्या, बोरे में भरा शव और नाले में फेंका, महज 3600 रुपये के लिए कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का की ले ली जान

ईंट मारकर की हत्या, बोरे में भरा शव और नाले में फेंका, महज 3600 रुपये के लिए कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का की ले ली जान

Anushka Pal Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ में राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. हत्या के करीब डेढ़ महीने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: June 2, 2026 12:33:26 PM IST

मेरठ में राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की हुई हत्या
मेरठ में राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की हुई हत्या


Anushka Pal Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ में राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल उर्फ रिया की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस के अनुसार, कुछ पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में फास्ट फूट स्टॉल संचालक ने अनुष्का के सिर पर ईंट मारकर हत्या कर दी. हत्या करने के बाद आरोपी ने शव को एक बोरे में भरा और रोहटा रोड पर स्थित एक नाले में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया.

इस जघन्य अपराध के करीब डेढ़ महीने के बाद पुलिस ने आरोपी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है. इसके बाद आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के बाद शव को बरामद कर लिया गया.

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कौन हैं अनुष्का पाल?

अनुष्का पाल उर्फ ​​रिया दौराला थाना क्षेत्र के चिरोड़ी गांव की रहने वाली थी. जिनके पिता का नाम नामपाल सिंह है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनुष्का एक राष्ट्रीय स्तर की एक कबड्डी खिलाड़ी थी. 17 साल की अनुष्का ने इसी साल की शुरुआत में कृष्णा पब्लिक स्कूल से अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षाएं उत्तीर्ण की थीं. अपने गांव से स्कूल और ट्रेनिंग ग्राउंड कर आने जाने में हो रही दिक्कतों की वजह से शोभापुर बाईपास पर एक किराए के मकान में रह रही थी.

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8 मार्च को अनुष्का ने किया था फोन

उसके परिवार वालों के अनुसार, 8 मार्च को अनुष्का ने फोन करके उन्हें बताया था कि वह एक कबड्डी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए गाजियाबाद जा रही है. इसके बाद भी उसका परिवार उसके संपर्क में बना रहा. हालांकि, लगभग 16 अप्रैल के आसपास उसका मोबाइल फोन बंद हो गया. काफी खोजबीन के बाद भी जब उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला तो कंकरखेड़ा पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी.

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पूछताछ के दौरान हुआ चौंकाने वाला खुलासा

पूछताछ के दौरान श्याम के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे. कड़ी पूछताछ के बादल कथित तौर पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. इस पूरे मामले पर एसएसपी अविनाश पांडे का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने खुलासा किया कि अनुष्का अक्सर उसकी रेहड़ी पर आती थी. जब उसने 3,600 रुपये के कर्ज की वापसी की मांग की तो कथित तौर पर अनुष्का ने उसे किसी कानूनी मामले में फंसाने की धमकी दी. जिसकी वजह से उसने ईंट से वार करके अनुष्का की हत्या कर दी और उसके शव को नाले में फेंक दिया.

Tags: crime newsUP News
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