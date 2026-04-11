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बेटी के शव के साथ 2 महीने तक रहा पिता, बदबू छिपाने के लिए किया परफ्यूम का इस्तेमाल; जांच में जुटी पुलिस

Meerut Case: मेरठ के सदर बाजार क्षेत्र स्थित एक बंड पड़े मकान से युवती का सड़ा-गला शव मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस ने मृतका के पिता को हिरासत में ले लिया है.

By: Preeti Rajput | Published: April 11, 2026 1:11:24 PM IST

मेरठ के सदर बाजार क्षेत्र स्थित एक बंड पड़े मकान से युवती का सड़ा-गला शव मिलने से सनसनी फैल गई.
मेरठ के सदर बाजार क्षेत्र स्थित एक बंड पड़े मकान से युवती का सड़ा-गला शव मिलने से सनसनी फैल गई.


Meerut Case: मेरठ के सदर बाजार क्षेत्र से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बंद पड़े मकान से एक युवती का सड़ा-गला शव बरामद हुआ. घटना के बारे में तब पता चला जब घर के भीतर से तेज बदबू आने लगी और लोगों को शक होने लगा. सूचना मिलने पर रिश्तेदारों ने आकर जांच की. जिसमें जब भतीजा घर के भीतर पहुंचा, तो मंजर देख हैरान रह गया. इसके बाद उन्होंने पुलिस को तुरंत सूचना दी. 

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पुलिस ने दरवाजा खोलकर शव को कब्जे में ले लिया. शव की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिससे उसकी पहचान और मौत का कारण पता लगाना मुश्किल हो गया. प्रारंभिक जांच के मुताबिक, युवती की मौत 4-5 महीने पहले हो चुकी थी. शव इतने समय से घर के अंदर ही पड़ा था.

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बेटी के शव के साथ रहा पिता

जांच में एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि युवती का पिता करीब 2 महीने तक अपनी बेटी के शव के साथ उसी घर में रहा. इस दौरान अंदर से कई परफ्यूम स्प्रे की बोतलें भी बरामद हुई हैं. आशंका है कि बदबू छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था. फिर करीब 2 महीने बाद पिता घर छोड़कर चला गया. युवती का शव घर में ही पड़ा रहा. पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है. उससे लगातार पूछताछ की जा रही है. पुलिस को शक है की उसके मौत की बात जानबूझकर छुपाई.

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जांच में जुटी पुलिस 

फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जरुरी सबूत जुटाए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ  रही है. घटना के सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. सब हैरान की पिता कैसे 2 महीने तक अपनी बेटी के शव के साथ रहा और फिर उसे छोड़कर चला गया. पुलिस पूरे मामले की गहराई से कर रही है. 

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Tags: home-hero-pos-1meerut newsUP News
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