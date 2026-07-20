वो मर गया ठीक हुआ…पति को सांप से डंसवाने वाली पत्नी का कबूलनामा! दूसरी महिला से चल रहा था अफेयर

UP Meerut Crime: उत्तर प्रदेश के मेरठ में अपने पति अतुल पवार की सांप से कटवाकर पत्नी ने हत्या कर दी थी. अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है. जिसमें पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी महिला ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए. जिसमें आरोपी महिला ने कहा कि मुझे अपने पति की मौत का कोई दुख नहीं है. अच्छा हुआ कि वह मर गया.

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि उसका किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा था. जब भी मैं विरोध करती, वह मुझे मारता-पीटता था. वह कहता था कि अगर इस घर में रहना है तो मेरे नियमों से रहो, वरना मैं तुम्हें पीटकर घर से निकाल दूंगा. जब भी मैं पैसे कमाती, वह उन्हें खुद रख लेता था. मैं उससे तंग आ चुकी थी. इसीलिए मैंने एक वैन ड्राइवर से दोस्ती कर ली.

क्या है पूरा मामला?

मेरठ में अपने पति अतुल पवार (32) की सांप से कटवाकर हत्या की साजिश रचने वाली पत्नी दामिनी (30) ने पुलिस पूछताछ में ये बातें बताईं. जब उससे पूछा गया कि उसने पति को मारने के लिए सांप के काटने का तरीका क्यों चुना, तो उसने बताया कि मेरठ की ही एक महिला रविता के पति को सांप ने काटा था; उसकी मौत हो गई और लोगों ने इसे हादसा मानकर भुला दिया. मुझे लगा कि किसी को हम पर भी शक नहीं होगा. मैंने गूगल पर सबसे जहरीले सांपों के बारे में सर्च किया और करैत (Krait) को चुना. मैंने 5 लाख रुपये में दो सपेरों को काम पर रखा और अपने पति को सांप से कटवाया.

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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

18 जुलाई (शनिवार) को पुलिस ने दामिनी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया. पुलिस उस महिला की पहचान का पता लगा रही है जिसके साथ दामिनी के पति अतुल का अफेयर होने का दावा किया गया था. उन्हें यह भी पता चला कि दामिनी और उसके बॉयफ्रेंड के बीच 2,000 से ज्यादा फोन कॉल हुए थे और दामिनी के मोबाइल फोन पर दोनों के बीच चैट लॉग भी मिले.

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