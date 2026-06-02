Home > उत्तर प्रदेश > पहले लड़कियों को देता था नशा, फिर बेहोशी की हालत में करता था रेप; फर्जी साधु के मोबाइल से मिले अश्लील वीडियो और फोटो

पहले लड़कियों को देता था नशा, फिर बेहोशी की हालत में करता था रेप; फर्जी साधु के मोबाइल से मिले अश्लील वीडियो और फोटो

Mathura Engineer Sadhu Case: उत्तर प्रदेश के मथुरा में फर्जी साधु बाबा पर लड़कियों को नशा देकर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Sohail Rahman | Published: June 2, 2026 3:18:10 PM IST

उत्तर प्रदेश के मथुरा में अभिषेक मिश्रा गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश के मथुरा में अभिषेक मिश्रा गिरफ्तार


Mathura Abhishek Mishra Case: उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां गोवर्धन पुलिस ने सोमवार देश शाम को अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार किया है. जो पहले इंजीनियर था और बाद में साधु बन गया. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि अभिषेक मिश्रा पर एक दर्जन से ज्यादा युवतियों को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ यौन शोषण करने का आरोप है. उसकी गिरफ्तारी के समय आसपास रहने वाले लोगों ने शुरू में पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया. हालांकि, जब पुलिस ने उसके अपराधों से जुड़ी चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा किया तो हर कोई उसे कोसने लगा.

कथित साधु अपने सिर पर बाल नहीं रखता था, हमेशा सिर मुंडवाया करता था. इसके अलावा, वह हमेशा अपने माथे पर गौड़ीय संप्रदाय का तिलक लगाकर रखता था. जब भी वह अपने घर से बाहर निकलता तो उसके बाध में जाप करने वाली माला होती थी और वह राधे-राधे का जाप करता रहता था. इसके अलावा, वह राधा कुंड में होने वाली परिक्रमा रस्मों में भी नियमित रूप से हिस्सा लेता था. उसकी साधु जैसी जीवनशैली के व्यवहार के कारण स्थानीय समुदाय ने उस पर पूरा भरोसा कर लिया था.

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आरोपी के घर अक्सर आते थे युवक-युवती

राधा कुंड के रहने वाले विशाल और गिरिराज ने बताया कि आरोपी के घर में अक्सर युवक-युवतियां आती रहती थी. इस गतिविधि की वजह से उनपर अक्सर शक होता था. लेकिन फिर सोचते थे कि ऐसे किसी पर शक नहीं करना चाहिए. इसलिए उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन सोमवार को जब सच्चाई सामने आई तो सन्न रह गए.

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एसपी ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया जाएगा. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही ह कि आरोपी के मोबाइल से कई युवतियों के साथ उसके अश्लील फोटो और वीडियो मिले हैं. पुलिस इन सभी युवतियों से संपर्क करके उनके बयान दर्ज करेगी. बताया जा रहा है कि दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के युवक-युवतियां उसके संपर्क में थे.

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Tags: crime newsUP News
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