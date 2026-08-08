प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी बेटी, पिता ने देखा तो जताई कड़ी आपत्ति, मां-बेटी ने आशिक के साथ मिलकर निपटा दिया

UP Crime: उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक महिला ने बेटी और बेटी के प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी. जानकारी सामने आ रही है कि पति ने अपनी बेटी को उसके प्रेमी के साथ देख लिया था और इस रिश्ते को लेकर आपत्ति जताई थी. महिला के जेठ ने आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है. जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.

साथ ही पुलिस ने शव की तलाश के लिए अक्रूर जंगल और घाट पर सर्च ऑपरेशन चलाया. घर की भी तलाशी ली गई. लेकिन न ही शव मिला और न ही कोई सुराग.

महिला के जेठ ने क्या कहा?

जयसिंहपुरा के राधा कृष्ण वाटिका के रहने वाले रामबाबू यानी आरोपी महिला के जेठ का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनका छोटा भाई मनोज सोनी 18 अप्रैल की रात को पत्नी से विवाद के बाद लापता हो गए ते. उसकी पत्नी नैना ने 21 अप्रैल को गोविंद नगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन अगले ही दिन इसे वापस ले लिया. इसके बाद रामबाबू ने 9 मई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस से अपने भाई को ढूंढने का अनुरोध किया. लेकिन पुलिस के द्वारा कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई.

इस बीच 7 जून को नैना घर में ताला लगाकर अपनी छोटी बेटी को साथ लेकर चली गई. घर पर ताला लगा देखकर परिवार ने न्याय के लिए एसएसपी से गुहार लगाई और मुख्यमंत्री के शिकायत पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई.

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एसएसपी के आदेश पर मामला दर्ज

एसएसपी के आदेश पर कार्रवाई करते हुए गोविंद नगर पुलिस ने 11 जुलाई को मनोज के लिए गुमशुदगी का मामला दर्ज किया और उसकी पत्नी व बेटी की तलाश शुरू की. रामबाबू ने बताया कि एक हफ्ते पहले गोविंद नगर पुलिस मां और बेटी को पूछताछ के लिए मथुरा लाई थी. पूछताछ के बाद नैना अपने मायके चली गई. वहां पिता के पूछने पर नैना ने पूरी सच्चाई बताई. आरोप है कि नैना ने अपने पिता को बताया कि उसकी छोटी बेटी और बेटी के प्रेमी ने मनोज के दूध में नशीली दवा मिला दी थी. वह बेहोश हो गया, जिसके बाद सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी गई. घटना के बाद शव को अक्रूर जंगल में दफना दिया था.

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अब तक नहीं मिला शव का सुराग

मनोज ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी को साथ देखा था और इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी. यहीं एक कारण था कि पत्नी, बेटी और बेटी के प्रेमी ने मिलकर मनोज सोनी की हत्या कर दी थी. महिला के पिता ने ये पूरी जानकारी पुलिस और रामबाबू को दी. इसके बाद पुलिस ने युवती के प्रेमी विमल चौधरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की. उससे मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया. लेकिन अब तक शव का कोई सुराग नहीं मिला है. फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और शव को खोजने की कोशिश भी कर रही है.

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