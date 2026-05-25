Home > उत्तर प्रदेश > बिहार की लड़की को इंप्रेस करने के लिए यूपी के युवक ने दिल्ली में कराया ‘ट्रांसप्लांट’, इसके बाद बंद कमरे में कई दिनों तक किया ‘कांड’

बिहार की लड़की को इंप्रेस करने के लिए यूपी के युवक ने दिल्ली में कराया ‘ट्रांसप्लांट’, इसके बाद बंद कमरे में कई दिनों तक किया ‘कांड’

Bihar Girl Assault Case: बच्ची को खरीदने वाला पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश (UP) के चंदौली जिले का एक 40 वर्षीय आदमी है. इस शख्स ने काफी पैसे खुद को जवान दिखाने के लिए खर्चे.

By: JP Yadav | Last Updated: May 25, 2026 3:03:56 PM IST

यूपी के युवक ने बिहार की लड़की से की नकली शादी फिर बनाया दुष्कर्म का शिकार
यूपी के युवक ने बिहार की लड़की से की नकली शादी फिर बनाया दुष्कर्म का शिकार


Bihar Girl Assault Case: उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के रहने वाले अधेड़ शख्स ने ऐसी घिनौनी हरकत की है, जिसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है.  चंदौली के लहरू यादव उर्फ ​​राकेश (40 वर्ष) ने एक 12 साल की बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए नकली शादी की. वह 12 साल की बच्ची और उसकी मां के सामने जवान दिख सके, इसलिए दिल्ली आकर लाखों रुपये खर्च किए. इसके बाद मां से उसकी बेटी की सौदा करने के बाद नकली शादी की और कई दिनों तक शारीरिक संबंध बनाए फिर उस उसके हाल पर छोड़ दिया.

दिल्ली में कराया हेयर ट्रांसप्लांट

बच्ची और उसकी मां नजर में खुद को जवान दिखाने के लिए 40 वर्षीय  लहरू यादव उर्फ ​​राकेश ने दिल्ली आकर ट्रांसप्लांट कराया. हेयर ट्रांसप्लांट पर करीब 90,000 रुपये खर्च आया. लहरू की पत्नी की कई साल पहले मौत हो चुकी है. ऐसे में वह शादी के लिए लड़की तलाश रहा था. बताया जा रहा है कि  90,000 रुपये सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट पर खर्च करने वाले लहरू ने इससे करीब 6 गुना पैसे लड़की को खरीदने में दिए. 

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जांच टीम के मुताबिक, झारखंड के रहने वाले ऑटो ड्राइवर रवि वर्मा ने कथित तौर पर लड़की से संपर्क किया और उसे उसकी मां से मिलवाने में मदद करने का वादा किया. इस बीच वह उसे एक तालाब के पास ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. जांचकर्ताओं ने लड़की के बयानों का हवाला देते हुए यह बात कही. इसके बाद 21 मई को ऑटो ड्राइवर लड़की को वहीं छोड़कर फरार हो गया.  इसके  बाद 22 मई को आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट से जुड़ी BNS की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई. सारनाथ के इंस्पेक्टर पंकज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि तीनों को अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है.

लाखों रुपये देकर खरीदी थी लड़की

इस पूरे मामले में सारनाथ के ACP विदोष सक्सेना का कहना है कि जांचकर्ताओं को लड़की ने बताया कि उसकी मां ने जनवरी, 2026 में उसे बेचा था. जांच टीम ने बताया कि लहरू यादव  अपनी पत्नी की मौत के बाद अपने परिवार से अलग रहता था. उसने महिला से संपर्क किय और फिर अपनी एक 12 साल की बच्चों को कथित तौर पर 16,000 रुपये और 10 साड़ियों के बदले खरीद लिया, हालांकि यह रकम लाखों में है.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,  उस आदमी ने मंदिर में एक दिखावटी शादी करने के बाद बच्चे के साथ बार-बार दुष्कर्म किया. इसके बाद उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया. इसके बाद वाराणसी में एक ऑटो ड्राइवर रवि वर्मा ने उसे अपना शिकार बनाया, जिसके बाद उसे बचाया गया.

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 लड़की को 21 मई को वाराणसी के सारनाथ इलाके में रोते-बिलखते घूमते हुए कुछ स्थानीय लोगों ने देखा और UP पुलिस को सूचना दी. इसके बाद उसे बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया, जहां उसने जो बयान दिए. पुलिस ने कार्रवाई की कड़ी में सारनाथ में केस दर्ज होने के कुछ दिनों बाद, शनिवार (23 मई, 2026) को लड़की की मां, यादव और ऑटो ड्राइवर रवि वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया.

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दिखावटी शादी के बाद बनाए शारीरिक संबंध

लहरू ने विश्वास जीतने के लिए चंदौली के चहनिया इलाके में स्थित एक मंदिर में लड़की से दिखावटी शादी की थी. इसके बाद उसने कथित तौर पर लड़की के साथ बार-बार दुष्कर्म किया.  इसके बाद उससे घर के काम-काज भी करवाए. जांचकर्ताओं के अनुसार, गांव वालों और पड़ोसियों ने लहरू यादव को चेतावनी दी थी कि एक नाबालिग लड़की को पत्नी बनाकर रखना उसे गंभीर कानूनी मुश्किल में डाल सकता है. इसके बाद डर की वजह से ही 19 मई को लहरू यादव ने लड़की को सारनाथ के मंडुआडीह इलाके में स्थित बनारस रेलवे स्टेशन के पास छोड़ दिया.

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Tags: UP News
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