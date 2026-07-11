स्कूल में पढ़ाई नहीं नवाबी! स्मार्ट क्लास की बेंच पर सोता नजर आया हेडमास्टर; एलईडी स्क्रीन पर चल रहा था भोजपुरी गाना

Mahoba School Video: उत्तर प्रदेश के महोबा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां सरकारी स्कूल के हेडमास्टर की करतूत सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि स्मार्ट क्लास की एलईडी स्क्रीन पर अश्लील भोजपुरी गाना चलाया जा रहा है और हेडमास्टर उसे देखते हुए नजर आ रहे हैं.

बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है.

वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल हो रहे वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि फुटेज में वे बेंच पर आराम करते दिख रहे हैं. जबकि उनके सामने स्मार्ट एलईडी स्क्रीन पर एक अश्लील भोजपुरी गाना चल रहा है. जब इस पूरे मामले की जानकारी अधिकारियों को लगी तो उन्होंने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी. जानकारी सामने आ रही है कि यह वीडियो महोबा के खरेला इलाके के एक स्कूल का है. सिटी कोतवाली इलाके के कालीपहाड़ी गांव के रहने वाले यह शिक्षक वहां हेडमास्टर के तौर पर काम करते हैं.

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ग्रामीणों ने लगाया आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि वे अक्सर स्कूल परिसर में ही रहते हैं और कई बार शराब के नशे में धुत रहते हैं. बताया जा रहा है कि 8 जुलाई को ग्रामीण जब इस मुद्दे को लेकर शियाकत करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हेडमास्टर शाम के करीब 4 बजे क्लासरूम की बेंच पर शो रहे थे. इतना ही नहीं, क्लासरूम की स्क्रीन पर अश्लील भोजपुरी गाना भी बज रहा था. ग्रामीणों ने हेडमास्टर को कई बार आवाज लगाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जागे. इसके बाद उन्होंने पूरी घटना का वीडियो बनाया और अधिकारियों को भेज दिया.

बच्चों से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं हेडमास्टर

ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि हेडमास्टर गलत कपड़ों में घूमते हैं और बच्चों के सामने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं. साथ ही यह भी आरोप है कि वे रात में स्कूल परिसर में अपने साथियों के साथ पार्टियां करते हैं. इस पूरे मामले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल मिश्रा का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद हेडमास्टर को सस्पेंड करने समेत जरूरी विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

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