अंधे प्यार में खौफनाक वारदात: पति को पिलाई शराब, फिर गला घोंटकर उतारा मौत के घाट

MAHARAJGANJ CRIME NEWS: प्यार अंधा होता है ये तो हर किसी ने सुना होगा. लेकिन आज सभी ने देख भी लिया. उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है. जहां, प्रेम प्रसंग में अंधी हुई एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया. लेकिन दोनों आरोपी पुलिस की पूछताछ से नहीं बच पाए. आखिरकार, पुलिस ने दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

खौफनाक साजिश और निर्मम हत्या

यह सनसनीखेज मामला कोतवाली ठूठीबारी थाना इलाके के राजाबारी गांव का है. जहां, आरोपी पत्नी नेहा रौनियार और उसका प्रेमी जितेंद्र भी इसी गांव के रहने वाले हैं. पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि उन्होंने पहले पति नागेश्वर रौनियार को किराए के मकान पर बुलाया और फिर अपनी साजिश को अंजाम देने से पहले, नेहा ने अपने छोटे बच्चे आदविक को मिठाई में नशे की गोली मिलाकर खिला दी. जब बच्चा गहरी नींद में सो गया, तो उसे कमरे के एक कोने में लिटाकर उन्होंने हत्याकांड के वारदात को अंजाम दिया.

दोनों आरोपियों ने कैसे की हत्या

आरोपियों ने पहले मृतक को शराब पिलाई, जब वह नशे में धुत हो गया, तो नेहा और जितेंद्र ने मिलकर उसके हाथ-पैर एक दुपट्टे से बांध दिए. इसके बाद उन्होंने बेरहमी से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. मृतक के पिता, केशव राज रौनियार ने बाद में पुलिस को बताया कि उनकी बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उनके बेटे की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी है.

सड़क हादसे का नाटक, फिर 25 KM दूर फेंका शव

हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक के शव को 25 किलोमीटर दूर दमकी गांव के पास ले जाकर फेंक दिया. उनका मकसद इसे एक सड़क हादसे का रूप देना था, ताकि किसी को उन पर शक न हो. वारदात को अंजाम देने के बाद, दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए.

दोनों आरोपी हुए गिरफ्तार, पुलिस को मिली बड़ी सफलता

मृतक के पिता केशव राज रौनियार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. उन्होंने अपनी बहू नेहा रौनियार और उसके प्रेमी जितेंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया. पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीणा के निर्देश पर, पुलिस ने जांच में तेजी लाई और दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. अंत में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद जेल में भेज दिया. इस मामले में निचलौल थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों के खिलाफ हत्या विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है. फिलहाल, दोनों आरोपी जेल में हैं.