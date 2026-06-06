Home > उत्तर प्रदेश > बाइक पर लिफ्ट देकर करने लगा गंदी-गंदी बातें, फिर सुनसान रास्ते पर ले जाकर…छात्रा के परिजनों ने लड़के की जमकर की कुटाई

बाइक पर लिफ्ट देकर करने लगा गंदी-गंदी बातें, फिर सुनसान रास्ते पर ले जाकर…छात्रा के परिजनों ने लड़के की जमकर की कुटाई

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां भाई के परिचित ने बाइक पर लिफ्ट देकर उसके साथ पहले अश्लील बातें की और फिर छेड़छाड़ की.

By: Sohail Rahman | Published: June 6, 2026 12:24:57 PM IST

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में छात्रा के साथ छेड़छाड़
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में छात्रा के साथ छेड़छाड़


Lucknow Student Molestation Case: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक लड़की को पहले 8 किलोमीटर तक बाइक पर बैठाकर अश्लील बातें की गई. फिर उसके बाद सुनसान जगह देखकर छेड़छाड़ करने की कोशिश की. दरअसल, पूरा मामला यह है कि मंगलवार को लखनऊ के निगोहां इलाके के एक गांव की छात्रा को मोटरसाइकिल पर एक युवक ने लिफ्ट दी और पूरे रास्ते अश्लील बातें करता रहा. इसके बाद वह लड़की को मोहनलालगंज इलाके में एक सुनसान जगह ले गया और छेड़छाड़ करने लगा.

इसके बाद छात्रा ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे मोहनलालगंज कस्बे में उतार दिया और भाग गया. बाद में छात्रा अपने परिवार के साथ आरोपी की दुकान पर गई और उसकी पिटाई कर दी.

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निगोहां पुलिस ने मामला किया दर्ज

आरोपी के साथ छात्रा के परिवार द्वारा मारपीट करने के बाद निगोहां पुलिस ने छात्रा के परिवार वालों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है. वहीं दूसरी तरफ छात्रा ने मोहनलालगंज पुलिस थाने में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई है. हालांकि, पुलिस फिलहाल इस मामले को संदिग्ध मान रही है.

यह भी पढ़ें – आरोपी को पकड़ने गई पुलिस और परिवार में टकराव, गोली लगने से युवक की मौत, परिवार में कोहराम

क्या है पूरा मामला?

मंगलवार को कुसमाउरा में रहने वाली एक आईटीआई छात्रा अपने भाई के साथ कॉलेज जाने के लिए मंगलिया गांव में ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही थी. तभी उसके भाई का परिचित एक युवक मोटरसाइकिल पर आया और उसे लिफ्ट देने की पेशकश की, यह कहते हुए कि वह मोहनलालगंज जा रहा है. इसके बाद छात्रा उसकी बाइक पर बैठ गई. छात्रा का आरोप है कि सिसेंडी पहुंचने के बाद बाइक चालक लड़की के साथ अश्लील बातें करने लगा. हालांकि छात्रा लड़के की बातों को नजरअंदाज करती गई, लेकिन लड़का 8 किलोमीटर तक लड़की के साथ अश्लील बातें करता रहा.

यह भी पढ़ें – Himachal Crime: विदेशी महिला के सामने झुका और हाथ… मनाली में युवक की शर्मनाक हरकत, दोस्त के साथ जा रही थी युवती

हालांकि, लड़का यही नहीं रूका वह उसे मोहनलालगंज के देहवा गांव में एक सुनसान जगह ले गया और छेड़छाड़ करने लगा. जब उसने विरोध किया और पुलिस को मामले की रिपोर्ट करने की धमकी दी, तो उसने उसे मोहनलालगंज कस्बे में उतार दिया और भाग गया.

Tags: crime newsUP News
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