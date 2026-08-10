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डीमैट अकाउंट से निकाले गए 29 करोड़ रुपये, ICICI बैंक के पूर्व मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज

UP News: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बिजनेसमैन के डीमैट अकाउंट से लगभग 29 करोड़ रुपये निकालने के मामले में पुलिस ने ICICI बैंक के एक पूर्व मैनेजर और ICICI सिक्योरिटीज के एक पूर्व रीजनल हेड के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

By: Sohail Rahman | Published: August 10, 2026 9:35:22 AM IST

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डीमैट अकाउंट से निकाले गए 29 करोड़ रुपये
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डीमैट अकाउंट से निकाले गए 29 करोड़ रुपये


Lucknow Demat Account Fraud Case: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बिजनेसमैन के डीमैट अकाउंट से लगभग 29 करोड़ रुपये निकालने के मामले में पुलिस ने ICICI बैंक के एक पूर्व मैनेजर और ICICI सिक्योरिटीज के एक पूर्व रीजनल हेड के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. दोनों आरोपियों पर अकाउंट होल्डर की जानकारी के बिना पैसे निकालने, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में हेरफेर करने और उनके नाम पर नकली दस्तावेज तैयार करने के आरोप हैं. कोर्ट के आदेश के बाद गाजीपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है.

लखनऊ के इंदिरा नगर के सेक्टर 14 में रहने वाले बिजनेसमैन अमित अग्रवाल की शिकायत पर आधारित है. इस पूरे मामले पर बिजनेसमैन अमित अग्रवाल का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनका ICICI बैंक की गाजीपुर ब्रांच में एक बैंक अकाउंट था और उन्होंने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए बैंक के माध्यम से एक डीमैट अकाउंट भी खुलवाया था. उनकी शिकायत के अनुसार, मई 2023 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के मकसद से अपने बैंक अकाउंट से अलीगंज स्थित ICICI सिक्योरिटीज में लगभग ₹13 करोड़ ट्रांसफर किए थे.

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डीमैट अकाउंट में आ गए 29 करोड़ रुपये

शिकायत के मुताबिक, बाद में उनकी होल्डिंग्स की वैल्यू बढ़ गई और मुनाफे को मिलाकर 1 अप्रैल 2024 तक उनके डीमैट अकाउंट में लगभग 29 करोड़ रुपये हो गए. अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए बताया कि बैंक और ब्रोकरेज फर्म से जुड़े 2 पूर्व अधिकारियों ने उनकी जानकारी या मंजूरी के बिना उनके डीमैट अकाउंट से पूरी रकम निकाल ली.

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किन पर लगे आरोप?

आरोपियों की पहचान आईसीआईसीआई बैंक की गाजीपुर ब्रांच के पूर्व मैनेजर अमन अजीत और अलीगंज में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पूर्व रीजनल हेड विशाल आर्य के तौर पर हई है. अग्रवाल का आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने मिलीभगत करके पैसे निकालने में मदद की. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में हेरफेर की गई और उनके नाम पर दस्तावेज तैयार किए गए. ऑडिट के दौरान धोखाधड़ी का पता चला.

अग्रवाल के अनुसार, उन्हें इस गड़बड़ी का पता बहुत बाद में 30 जनवरी 2026 को हुए ऑडिट के दौरान चला. रिकॉर्ड्स की जांच से पता चला कि उनके डीमैट अकाउंट से पहले ही लगभग ₹29 करोड़ निकाले जा चुके थे.

बिजनेसमैन ने लगाया आरोप

बिजनेसमैन ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए खास सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था. उन्होंने दावा किया कि डिजिटल रिकॉर्ड्स में इस तरह से बदलाव किए गए कि पैसे निकालने की असली प्रक्रिया छिप गई. गड़बड़ी का पता चलने के बाद अग्रवाल पुलिस के पास गए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. हालांकि, शिकायत के बाद पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट के आदेश के बाद गाजीपुर पुलिस ने धोखाधड़ी और दूसरे कथित अपराधों से जुड़ी संबंधित धाराओं के तहत 2 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

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Tags: UP News
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