Home > उत्तर प्रदेश > अवैध संबंध के शक में खुद तबाह किया परिवार, पत्नी और 2 बेटों की गला रेतकर की हत्या; अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

अवैध संबंध के शक में खुद तबाह किया परिवार, पत्नी और 2 बेटों की गला रेतकर की हत्या; अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Kushinagar Murder Case: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 6 दिसंबर, 2021 को अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी और 2 बेटों की गला रेतकर हत्या कर दी थी. कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है.

By: Sohail Rahman | Published: May 30, 2026 9:39:16 AM IST

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पति ने अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी और अपने 2 बेटों की हत्या की थी, कोर्ट ने सुनाई सजा
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पति ने अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी और अपने 2 बेटों की हत्या की थी, कोर्ट ने सुनाई सजा


Kushinagar Murder Case: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 6 दिसंबर, 2021 की रात को अवैध संबंध के शक में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बेटों की गला रेतकर हत्या कर दी थी. इस जघन्य हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचकर पुलिस को इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी थी. शुक्रवार को अदालत का फैसला आने के बाद 5 साल पहले हुई इस घटना को लेकर गांव में एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई. इस मामले में अदालत के फैसले की ग्रामीणों ने सराहना की.

दरअसल पूरा मामला यह है कि किशुनदास पट्टी गांव का निवासी राजेश गुप्ता (35) पहले चंडीगढ़ में दर्जी का काम करता था. घटना से लगभग तीन महीने पहले उसकी मां की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी.

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पत्नी पर हुआ शक

इस दुखद घटना के बाद उसने घर पर ही रहना शुरू कर दिया था. इसी दौरान उसे अपनी पत्नी पर शक होने लगा. वह अपनी पत्नी निक्की के साथ उसके अवैध संबंधों के शक को लेकर अक्सर झगड़ा करता था. 6 दिसंबर, 2021 की रात को जब वे सो रहे थे. तभी राजेश ने एक धारदार हथियार से अपनी पत्नी निक्की (30), अपने सात साल के बेटे शिवम और तीन साल के बेटे आयुष का गला काटकर उनकी हत्या कर दी. यह अपराध इतनी क्रूरता से किया गया था कि तीनों पीड़ित अपनी ही चारपाई पर दम तोड़ चुके थे; फिर भी पड़ोसियों को इस घटना की भनक तक नहीं लगी.

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हत्या कर खुद पहुंचा थाने

बताया जा रहा है कि पत्नी और अपने 2 बेटों की हत्या करने के बाद राजेश गुप्ता सीधे तुरकापट्टी पुलिस स्टेशन गया और पुलिस को इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी आधार पर पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया. चार्जशीट में पुलिस ने कहा कि आरोपी राजेश को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था. इस दावे की पुष्टि के लिए सबूत भी पेश किए गए. गवाहों के बयानों और पेश किए गए सबूतों के आधार पर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है.

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Tags: crime newsUP News
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