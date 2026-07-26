यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर क्या है रूट डायवर्जन प्लान? किन रास्तों को कांवड़ियों को निकलने की होगी अनुमति

UP Kanwar Yatra Route: उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं. ताकि सड़क पर चलने वाले आम लोगों और कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. इसके लिए ट्रैफिक को बेहतर बनाने के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी. जिसके लिए अलग-अलग जिलों में ट्रैफिक मैनेजमेंट के उपाय सुझाए गए हैं.

लगभग 85 प्रतिशत कांवड़िए कछला घाट से गंगाजल लेने के बाद वे बदायूं-भमोरा-देवचरा-रामगंगा-करगैना-चौपुला ब्रिज, लाल फाटक ब्रिज, कैंट और बुखारा मोड़ होते हुए शहर के अलग-अलग शिव मंदिरों तक पहुंचेंगे.

इसके अलावा, लगभग 10 प्रतिशत कांवड़िए गढ़मुक्तेश्वर घाट से रामपुर-मीरगंज, फतेहगंज वेस्ट और सीबी गंज-किला होते हुए शहर के अलग-अलग शिव मंदिरों तक पहुंचेंगे.

लगभग 5 प्रतिशत कांवड़िए हरिद्वार से रुद्रपुर-बहेड़ी-बिलवा ब्रिज होते हुए शहर के अलग-अलग शिव मंदिरों तक पहुंचेंगे.

भारी वाहनों का परिचालन

श्यामतगंज, लीचीबाग और सैटेलाइट जाने वाली सभी भारी गाड़ियां ट्रांसपोर्ट नगर से चलेंगी. बरेली शहर के सभी ट्रांसपोर्टर श्रावण महीने के दौरान अपना कामकाज ट्रांसपोर्ट नगर से करेंगे. तो वहीं, दूसरी तरफ रोडवेज बसों और छोटी गाड़ियों के लिए भी रूट में बदलाव किया गया है. जो इस प्रकार है –

31 जुलाई की रात 12:00 बजे से 3 अगस्त की रात 12:00 बजे तक

7 जुलाई की रात 12:00 बजे से 11 अगस्त की रात 8:00 बजे तक

14 अगस्त की रात 12:00 बजे से 17 अगस्त की रात 12:00 बजे तक

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21 अगस्त की रात 12:00 बजे से 24 अगस्त की रात 12:00 बजे तक रोडवेज बसों का रूट

पुराना बस स्टैंड-अय्यूब खान क्रॉसिंग (पटेल चौक)-चौकी क्रॉसिंग बियावान कोठी-मालियों की पुलिया-सैटेलाइट-बड़ा बाईपास.

दिल्ली जाने वाली रोडवेज बसें अब सैटेलाइट-नरियावल-ट्रांसपोर्ट नगर-इनवर्टिस टी-जंक्शन-बड़ा बाईपास होते हुए अपनी मंजिल तक जाएंगी.

लखनऊ जाने वाली रोडवेज बसें सैटेलाइट, नरियावल, ट्रांसपोर्ट नगर, फरीदपुर होते हुए अपनी मंजिल तक जाएंगी.

बरेली और आगरा के बीच चलने वाली रोडवेज बसें और छोटी गाड़ियां सैटेलाइट, नरियावल, ट्रांसपोर्ट नगर, बड़ा बाईपास, मिलक, रामपुर, शाहबाद, बिलारी, बबराला, नरोरा और अलीगढ़ होते हुए चल सकेंगी.

बांदा में ट्रैफिक के विशेष इंतजाम

इसके अलावा, बांदा में भी कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक के विशेष इंतजाम किए गए हैं. पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, शनिवार और रविवार को बांदा-अतर्रा-बदौसा-चित्रकूट मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. ऐसे में चित्रकूट जाने वाले छोटे वाहन बांदा-बिसंडा-पहाड़ी-चित्रकूट मार्ग या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का उपयोग कर सकते हैं.

वहीं, सभी प्रकार के भारी वाहनों को केवल बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर बिसंडा कट तक ही अनुमति दी गई है. इसके आगे भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी.

इसके अलावा, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए लागू की गई है. लोगों से सहयोग की भी अपील की गई है.

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