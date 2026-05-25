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बाइक की टक्कर लगने पर पहले हेलमेट फिर चाकूओं से ताबड़तोड़ किया हमला, तड़प-तड़पकर पिता-पुत्र की चली गई जान

UP Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में बाइक की टक्कर के बाद मामला इतना बढ़ गया कि युवकों ने पिता-पुत्र पर पहले हेलमेट से हमला किया और फिर चाकूओं से हमला कर दिया. डॉक्टरों ने पिता-पुत्र को मृत घोषित कर दिया.

By: Sohail Rahman | Published: May 25, 2026 2:23:06 PM IST

उत्तर प्रदेश के कानपुर में रोडरेज में पिता-पुत्र की हत्या
उत्तर प्रदेश के कानपुर में रोडरेज में पिता-पुत्र की हत्या


Kanpur Road Rage Case: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. किदवई नगर इलाके में बाईपास के पास रविवार रात को 2 बाइकों की टक्कर के बाद हुई एक मामूली कहासुनी में एक पिता और बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. सड़क के बीचोंबीच हुई इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. दरअसल, पूरा मामला यह है कि एक बाइक पर सवार 3 युवकों ने पहले पिता और उनके 2 बेटों पर जानलेवा हमला किया और उन्हें बार-बार हेलमेट से मारा.

इसी अफरा-तफरी के बीच उन्होंने चाकू से हमला कर दिया. हमले के दौरान बेटों में से एक को पीठ में चाकू लगने से चोटें आईं. वहां मौजूद लोगों ने आरोपियों में से एक को पकड़ लिया, उसकी जमकर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया. बाकी दो आरोपी अभी भी फरार है. पुलिस उन्हें ढूंढने के लिए जगह-जगह छापेमारी हो रही है.

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पूरा मामला यह है कि सनिगवां इलाके के सजारी गांव के रहने वाले शिवनारायण त्रिवेदी अपने बेटों शिवम और सत्यम के साथ किदवई नगर में ‘कनक मार्बल’ में काम करते थे. रविवार रात को काम खत्म करने के बाद शिवनारायण अपने दोनों बेटों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर दुकान से घर के लिए निकले. रात करीब 9:00 बजे बाईपास के पास और वृंदावन लॉन के सामने उनकी मोटरसाइकिल की टक्कर उनके आगे चल रही एक अपाचे मोटरसाइकिल से हो गई. इस पूरे मामले पर सत्यम का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने बताया कि इस टक्कर के बाद दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार तीनों युवकों ने उन्हें गालियां देना शुरू कर दिया.

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युवकों ने हेलमेट से किया हमला

जब पिता और बेटों ने गालियों का विरोध किया तो युवकों ने अपने हेलमेट से उन पर हमला करना शुरू कर दिया. इसके बाद हमलावरों में से एक ने अपनी कमर से चाकू निकाला और पिता शिवनारायण के सीने में और उनके भाई शिवम के पेट और पीठ दोनों जगह चाकू घोंप दिया. खून से लथपथ होकर दोनों सड़क पर गिर पड़े. जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया. जिसके बाद डॉक्टरों ने पिता शिवनारायण और भाई शिवम को मृत घोषित कर दिया.

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Tags: crime newsUP News
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