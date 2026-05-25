Home > उत्तर प्रदेश > इलाज में लापरवाही से कटा था मां का हाथ, ITBP के 50 जवानों के साथ ऑफिस पहुंचा बेटा, पुलिस कमिश्नर ने डीजी को लिखा पत्र

इलाज में लापरवाही से कटा था मां का हाथ, ITBP के 50 जवानों के साथ ऑफिस पहुंचा बेटा, पुलिस कमिश्नर ने डीजी को लिखा पत्र

Kanpur Police: उत्तर प्रदेश के कानपुर में आईटीबीपी जवान की मां का इलाज में लापरवाही की वजह से हाथ कट गया था. जिसके बाद आईटीबीपी के 50 जवान पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंच गए थे. इस पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर ने आईटीबीपी के डीजी को पत्र लिखा है.

By: Sohail Rahman | Published: May 25, 2026 1:29:10 PM IST

कानपुर में पुलिस ऑफिस आईटीबीपी के जवान पहुंचें तो पुलिस कमिश्नर ने आईटीबीपी के डीजी को लिखा पत्र
कानपुर में पुलिस ऑफिस आईटीबीपी के जवान पहुंचें तो पुलिस कमिश्नर ने आईटीबीपी के डीजी को लिखा पत्र


UP Kanpur ITBP Jawan: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां आईटीबीपी जवान की मां का हाथ काटे जाने के मामले में नया मोड़ सामने आया है. इस पूरे मामले पर आरोप लगाया जा रहा है कि इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ. आईटीबीपी अधिकारियों की कड़ी नाराजगी के बाद मेडिकल रिपोर्ट को सिर्फ 36 घंटे के भीतर बदल दिया गया. इसके अलावा, पुलिस इस मामले में औपचारिक केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है.

इस पूरे मामले में आईटीबीपी के कमांडेंट और कई जवान पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे थे. इस घटना के संबंध में पुलिस कमिश्नर ने आईटीबीपी के महानिदेशक (DG) को पत्र लिखकर पूरे मामले की जानकारी दी है.

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दोबारा जांच हुई शुरू

फिलहाल मरीज के इलाज के दौरान हुई कथित लापरवाही की दोबारा जांच शुरू कर दी गई है. जांच टीम ने इलाज करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ की, जिसके दौरान कई गंभीर बातें सामने आई. जांच में जुड़े अधिकारियों के अनुसार, एसीएमओ सहित 4 डॉक्टरों के पैनल ने माना कि मरीज की नसों में खून के थक्के जम गए थे. जिसकी वजह से दबाव बढ़ गया था और हाथ में सूजन आ गई थी, जिसकी वजह से बाद में संक्रमण फैल गया. इस पूरे मामले पर अधिकारियों का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अगर समय रहते किसी वैस्कुलर सर्जन से सलाह ली गई होती और ज़रूरी प्रक्रियाएं पूरी की गई होतीं तो हाथ काटे जाने से बचाया जा सकता था.

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पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे थे आईटीबीपी के जवान

इससे पहले इस पूरे मामले पर न्याय की मांग को लेकर ITBP के एक कमांडेंट शनिवार को लगभग 50 हथियारबंद जवानों के साथ पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे. इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने आईटीबीपी डीजी को पत्र लिखकर उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी और आवश्यक जांच और कार्रवाई की मांग की.

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Tags: UP News
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