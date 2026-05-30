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45 मिनट तक 14 साल की पीड़िता के साथ किया गैंगरेप, 144 दिनों के बाद आरोपी दरोगा गिरफ्तार

Kanpur Gangrape Case: उत्तर प्रदेश के कानपुर में नाबालिग लड़की के साथ दरोगा अमित कुमार मौर्य और यूट्यूबर शिवबरन सिंह ने गैंगरेप किया था. इस मामले में शिवबरन सिंह की पहले ही गिरफ्तारी हुई थी. अब दरोगा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

By: Sohail Rahman | Published: May 30, 2026 12:19:55 PM IST

कानपुर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप करने वाला आरोपी दरोगा गिरफ्तार
कानपुर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप करने वाला आरोपी दरोगा गिरफ्तार


Kanpur Minor Girl Gangrape Case: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के आरोपी सब-इंस्पेक्टर अमित कुमार मौर्य को गिरफ्तार कर लिया गया है. आपकी जाकारी के लिए बता दें कि पुलिस को इस मामले में आरोपी को पकड़ने में 144 दिनों का समय लग गया. सब-इंस्पेक्टर को पकड़ने के लिए 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. वह भीमसेन पुलिस चौकी पर तैनात था. सचेंडी की रहने वाली 14 साल की पीड़िता ने आरोप लगाया था कि सब-इंस्पेक्टर अमित ने यूट्यूबर शिवबरन सिंह के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया. पुलिस ने शिवबरन को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

पीड़िता के मुताबिक, 5 जनवरी की रात करीब 9:30 बजे वह शौच करने के लिए अपने घर से बाहर निकली थी. उसी समय सब-इंस्पेक्टर अमित कुमार मौर्य और शिवबरन यादव ने उसके साथ लगभग 45 मिनट तक दरिंदगी की. लड़की की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था.

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पुलिस कमिश्नर ने सब इंस्पेक्टर को किया निलंबित

घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने सब इंस्पेक्टर अमित कुमार मौर्य को निलंबित कर दिया और उसकी गिरफ्तारी के लिए 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. क्राइम ब्रांच सहित 4 टीमें उसे पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही थीं, लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा. इस पूरे मामले पर संयुक्त पुलिस कमिश्नर (मुख्यालय) संकल्प शर्मा का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि शुक्रवार (29 मई, 2026) को सचेंडी पुलिस ने आरोपी सब-इंस्पेक्टर अमित कुमार मौर्य को सचेंडी से सोना गांव की ओर जाने वाली सड़क पर गिरफ्तार कर लिया.

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500 पन्नों की चार्जशीट की दाखिल

पुलिस ने लगभग दो महीने पहले अदालत में आरोपी सब-इंस्पेक्टर अमित कुमार मौर्य के खिलाफ 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. इसके अलावा, गोरखपुर स्थित उसके घर पर एक नोटिस चस्पा किया गया था, जिसकी सार्वजनिक घोषणा ढोल-नगाड़ों (सार्वजनिक घोषणा का एक पारंपरिक तरीका) के माध्यम से की गई थी. नोटिस में आरोपी को 30 अप्रैल तक अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था; लेकिन वह पेश नहीं हुआ.

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Tags: crime newskanpur newsUP News
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