बंद कमरे में महिला से संबंध बना रहा था शख्स, पड़ोसी किसान ने देख लिया; फिर जो हुआ…

Kanpur Farmer Murder Case: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक किसान की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस पूरे मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. जानकारी सामने आ रही है कि किसान हरमोहन यादव की हत्या के आरोप में असली कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है. महाराजपुर थाना क्षेत्र के हाथी गांव में मृतक के ट्यूबवेल पर इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था. शुरुआत में मृतक के 3 दोस्तों पर हत्या का आरोप लगा था, लेकिन पुलिस की गहन जांच के बाद पूरी कहानी बदल गई.

जानकारी सामने आ रही है कि हत्या की असली वजह एक महिला के साथ अवैध संबंध और 900 रुपये की चोरी का झूठा आरोप निकला. इन्हीं वजहों से पड़ोसी किसान ने इस भयानक वारदात को अंजाम दिया.

पहले मृतक के 3 दोस्तों पर लगा था आरोप

यह घटना बुधवार रात की है, जब हाथी गांव के रहने वाले हरमोहन यादव अपने ट्यूबवेल पर दोस्तों अर्जुन, मुलायम और श्याम के साथ शराब की पार्टी कर रहे थे. पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर हरमोहन की मुलायम से बहस हो गई. अगली सुबह जब ट्यूबवेल पर हरमोहन का खून से लथपथ शव मिला तो उनके परिवार ने तुरंत उन तीनों दोस्तों के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया, लेकिन उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया और नए सिरे से जांच की मांग की.

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नए सिरे से शुरू हुई जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी आशुतोष सिंह ने नए सिरे से जांच शुरू की. इस बीच गांव के एक युवक से पुलिस को एक अहम सुराग मिला. घटना वाली रात पड़ोस के खेत का मालिक धर्मेंद यादव गायब था और अगली सुबह उसके हाथ पर चोट के निशान थे. सबसे बड़ी बात यह है कि शक से बचने के लिए धर्मेंद अंतिम संस्कार के जुलूस में श्मशान घाट तक भी गया था, लेकिन अगले ही दिन अपने परिवार के साथ ससुराल भाग गया. जांच आगे बढ़ने के बाद पता चला कि कुछ दिन पहले हरमोहन ने धर्मेंद पर 900 रुपये चोरी करने का आरोप लगाया था और उसका फावड़ा व गैंती जब्त कर ली थी.

पुलिस ने धर्मेंद्र को किया गिरफ्तार

जब पुलिस ने धर्मेंद्र को उसके ससुराल से गिरफ्तार किया और सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और घटनाक्रम की पूरी कहानी बताई. पुलिस पूछताछ के दौरान धर्मेंद्र ने कहा कि एक महीने पहले मैंने हरमोहन को उसके ट्यूबवेल पर गांव की ही एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़ा था. मेरे नजर रखने की बात से हरमोहन नाराज हो गया. चूंकि महिला गांव की थी, इसलिए मैं यह बात किसी को बता नहीं सकता था. लेकिन पोल खुलने के डर से हरमोहन ने गांव में यह अफवाह फैलाकर मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश की कि मैंने उससे 900 रुपये चुराए हैं. उसने जबरदस्ती मेरा फावड़ा और गैंती भी छीन ली. गांव में मेरी बदनामी हो रही थी, इससे तंग आकर मैंने उसे खत्म करने का फैसला किया.

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