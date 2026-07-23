3 बच्चों की मां के साथ लिव इन में रह रहा था शख्स, शराब पीने को लेकर हुई बहस, पेड़ से लटककर दे दी जान

UP Jhansi Crime: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक दुखद घटना सामने आई है. जहां लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका की मौजूदगी में मंदिर परिसर के अंदर एक पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी. बताया जा रहा है कि प्रेमिका के बार-बार रोकने और समझाने के बावजूद वह नहीं माना. उसने गमछे से फंदा लगाया और पेड़ से कूद गया. लेकिन फंदा टूट गया, जिसकी वजह से नीचे चट्टाओं पर गिर पड़ा. उसे गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

झांसी के बड़गांव थाना क्षेत्र के बिरगुवां गांव की घटना है. पुलिस सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक की पहचान 42 वर्षीय लखन आदिवासी के रूप में हुई है. मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के जैरा खास गांव का रहने वाला लखन, कुछ समय से बिरगुवां में किराये के मकान में रह रहा था. उसकी प्रेमिका लक्ष्मी उसके साथ रहती थी और दोनों मजदूरी करने अपना गुजर बसर करते थे.

शराब पीने को लेकर हुआ था विवाद

बताया जा रहा है कि लखन आदिवासी ने कहा कि उसके पास जूते नहींं है और उसके पैरों में छाले पड़ गए हैं. वह जूते खरीदने के लिए 100 रुपये लेकर घर से निकला. कुछ देर बाद शराब पीकर घर लौटा, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हो गई. इसके बाद लक्ष्मी ने कहा कि वह खाना बना रही है और खाना खाने के बाद वे दोनों काम पर जाएंगे. लखन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वह शौच के लिए जा रहा है और ये कहते हुए वह घर से निकल गया. जब काफी देर लखन नहीं लौटा तो लक्ष्मी उसे खोजने के लिए बाहर निकली, खोजने के दौरान लखन उसे स्कूल के पीछे मंदिर परिसर में एक पेड़ पर दिखाई दिया. जहां वह गमछे से फंदा बना रहा था.

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फंदा टूटा और नीचे गिर गया लखन

लखन को ऐसा करते हुए देख लक्ष्मी के हाथ-पैर फूल गए. इसके बाद लक्ष्मी उसे नीचे उतरने और ऐसा नहीं करने की मिन्नते करने लगी. लेकिन लखन नहीं माना. उसके गले में गमछे का फंदा लगाया और पेड़ से नीचे छलांग लगा दी. जैसे ही लखन ने छलांग लगाई, गमछे का फंदा टूट गया. वह सीधे नीचे पड़े पत्थरों पर गिर गया. लक्ष्मी तुरंत उसके पास पहुंची और गले से फंदा हटाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

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