Home > उत्तर प्रदेश > फूलों से सजी कार में दूल्हे को मारी थी गोलियां, अब यूपी पुलिस ने 1 लाख के इनामी रवि यादव को एनकाउंटर में किया ढेर

फूलों से सजी कार में दूल्हे को मारी थी गोलियां, अब यूपी पुलिस ने 1 लाख के इनामी रवि यादव को एनकाउंटर में किया ढेर

Jaunpur Encounter Case: उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दूल्हे को गोली मारने वाले एक लाख रुपये के इनामी आरोपी रवि यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है.

By: Sohail Rahman | Published: May 25, 2026 11:18:44 AM IST

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक लाख रुपये का इनामी रवि यादव का पुलिस ने किया एनकाउंटर
उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक लाख रुपये का इनामी रवि यादव का पुलिस ने किया एनकाउंटर


UP Jaunpur Encounter: उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 1 मई को दूल्हे की गोली मारकर हत्या कर दी थी. अब इस मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 1 लाख रुपये के इनामी आरोपी रवि यादव को मार गिराया. बताया जा रहा है कि रवि यादव पर फूलों से सजी कार में अपनी शादी के लिए जा रहे दूल्हे आजाद बिंद की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था. हालांकि, इस हाईप्रोफाइल हत्या के मामले में शामिल 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में खेतासराय थाने के इंस्पेक्टर केके सिंह घायल हो गए हैं. उनकी बांह में गोली लगी है. जबकि एक अन्य पुलिस अधिकारी की बुलेटप्रूफ जैकेट पर गोली लगी.

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क्या था पूरा मामला?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र में बरअऊर गांव में 1 मई की शाम को शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई थी. जब पता चला कि दूल्हे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. दूल्हा आजाद बिंद की शादी सोनी बिंद से तय हुई थी. दूल्हे की बारात घर से निकल चुकी थी, दुल्हन के गांव से अभी बरात लगभग 5 किलोमीटर दूर था. तभी दूल्हे पर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने हमला कर दिया.

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फूलों से सजी कार खून से हो गई लाल

चश्मदीदों के अनुसार, यह पूरी घटना कुछ ही सेकंड में घटित हो गई. मोटरसाइकिल पर सवार हमलावर अचानक कार के बगल में आए और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं. पहली ही गोली कार के शीशे को भेदती हुई सीधे आजाद की छाती में जा लगी. इसके बाद दूसरी तरफ से भी गोलियां चलाई गईं और एक गोली जबरे में जा लगी. कुछ ही पलों में फूलों से सजी कार खून से लाल हो गई. बताया जा रहा है कि जैसे ही उसे गोलियां लगीं, आजाद कार की सीट पर लुढ़क गया.

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उसके परिवार के सदस्य और रिश्तेदार उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े. उसे बचाने की हरसंभव कोशिश में शुरू में उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया. हालांकि उसकी हालत की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल भेज दिया. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Tags: crime newsUP News
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