Video: हरदोई में युवक को सांप ने डंसा, जान बचाने के लिए यमराज से भिड़ गया बड़ा भाई, एक घंटे में जड़ दिए 150 थप्पड़

Hardoi News: उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक युवक को सांप ने डंस दिया. जिसके बाद उसके बड़े भाई ने राहगीर की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डॉक्टर ने बड़े भाई को कहा कि मरीज को सोने मत देना. जिसकी वजह से बड़ा भाई उसके मुंह पर एक के बाद एक 150 थप्पड़ जड़ता रहा. बताया जा रहा है कि युवक की जान बच गई है. अब यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है.

दरअसल, पूरा मामला यह है कि शनिवार दोपहर को युवक के छोटे भाई को एक जहरीले सांप ने काट लिया. जिसके बाद वह तुरंत उसे अस्पताल ले गया. लेकिन जहर का असर शुरू हो चुका था और युवक बेहोश होने लगा था.

डॉक्टरों ने दी ये सलाह

डॉक्टरों ने उसे सोने न देने की चेतावनी दी थी, इसलिए भाई बार-बार उसे थप्पड़ मारता रहा. आखिरकार डॉक्टरों द्वारा एंटी-वेनम की 15 डोज देने के बाद पीड़ित की जान बच गई. बताया जा रहा है कि हरदोई के देहात कोतवाली इलाके के ज्योति नगर का रहने वाला 21 साल का अरुण अपने बड़े भाई आकाश की सिंचाई में मदद करने के लिए खेत गया था. दोपहर करीब 2 बजे घास की बोरी उठाते समय अरुण को एक जहरीले सांप ने काट लिया जो उसके अंदर छिपता हुआ था.







तेजी से बिगड़ने लगे हालात

सांप के काटने के बाद युवक की हालत तेजी से बिगड़ने लगी. हालात बिगड़ता हुआ देख आकाश ने तुरंत अपने भाई को उठाया और अस्पताल की तरफ भागा. युवकी बिगड़ती हालत को देखते हुए रास्ते से गुजर रहे मेडिकल स्टोर संचालक शिवम शर्मा ने दोनों भाइयों को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया और मेडिकल कॉलेज ले गए. मेडिकल कॉलेज में डॉ शेर सिंह की टीम ने तुरंत इलाज शुरू किया और परिवार को सख्त निर्देश दिए कि मरीज को किसी भी हालत में सोने न दिया जाए.

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एक घंटे में जड़े 150 से ज्यादा थप्पड़

अरुण को होश में रखने के लिए आकाश ने एक घंटे के दौरान उसके गाल पर 150 से ज्यादा थप्पड़ मारे ताकि वह जागता रहे. अस्पताल के कर्मचारी भी उसकी देखभाल में लगे रहे. डॉ शेर सिंह के अनुसार, सांप के काटने पर आमतौर पर पांच इंजेक्शन दिए जाते हैं. हालांकि, अरुण के शरीर पर जहर के गंभीर असर को देखते हुए दो घंटे के अंदर उसे एंटी-वेनम के 15 इंजेक्शन दिए गए. डॉक्टर ने बताया कि सांप के काटने के बाद मरीज का सो जाना जानलेवा हो सकता है, क्योंकि इससे नर्वस सिस्टम के ब्लॉक होने और उल्टी के सांस की नली में फंसने का खतरा रहता है.

डॉक्टर ने क्या बताया?

इस पूरे मामले पर डॉक्टर का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने बताया कि जहर की वजह से मरीज को बहुत ज्यादा नींद आती है, इसलिए उसे हर हाल में जगाए रखना जरूरी था. अगर वो सो जाता तो उसे बचाना मुश्किल हो जाता. जैसे-जैसे जहर का असर बढ़ने लगा, अरुण की आंखें बंद होने लगीं और वह बेहोशी की हालत में जाने लगा, इसलिए डॉक्टर ने उसे थप्पड़ मारकर जगाए रखा.

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