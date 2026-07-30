Home > उत्तर प्रदेश > दिन में बड़े तो रात को छोटे जीजा को बुलाती थी घर, पति को भेज देती थी बाहर; और फिर….

दिन में बड़े तो रात को छोटे जीजा को बुलाती थी घर, पति को भेज देती थी बाहर; और फिर….

UP Crime: उत्तर प्रदेश के हरदोई में शादी के 7 महीने बाद ही पत्नी ने पति के खाने में जहर मिलाने उसे मारने की कोशिश की. हालांकि, पति इलाज के दौरान बच गया.

By: Sohail Rahman | Published: July 30, 2026 3:16:33 PM IST

पत्नी का 2 जीजाओं से चल रहा था अफेयर, पति को मारने की कोशिश की
पत्नी का 2 जीजाओं से चल रहा था अफेयर, पति को मारने की कोशिश की


UP Crime: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. बिलग्राम थाना क्षेत्र में शादी के सिर्फ 7 महीने बाद ही एक नवविवाहित महिला पर अपने पति के खाने में जहर मिलाने का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि उसने अपने जीजाओं के साथ अवैध संबंधों के कारण ऐसा किया. पीड़ित ने खुद अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि उसने उसके खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की.

इसके अलावा, शख्स का दावा है कि उसकी पत्नी के उसके 2 जीजाओं के साथ अवैध संबंध थे और उन्हीं के कहने पर उसे जहर देकर मारने की कोशिश की गई.

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3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पत्नी समेत तीन लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और जांच चल रही है. पुलिस के अनुसार, बिलग्राम थाना क्षेत्र के धांधामऊ निवासी 28 वर्षीय संगम कुमार ने 24 नवंबर, 2025 को कानपुर की एक महिला से शादी की थी.

संगम का आरोप है कि शादी से पहले ही उसकी पत्नी के उसके जीजाओं मनोज कुमार और उमाशंकर के साथ अवैध संबंध थे. उसने कई बार अपनी पत्नी को इस मामले में समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशों के बावजूद उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया.

जीजाओं के बारे में बुरी बात सुनने को तैयार नहीं थी पत्नी

पीड़ित के अनुसार, उसकी पत्नी अपने जीजाओं के बारे में कोई भी बुरी बात सुनने को तैयार नहीं थी. इसी बात से नाराज होकर उसने 7 जुलाई, 2026 को सुबह करीब 11:00 बजे खाना बनाया और अपने जीजाओं के उकसावे पर उसे खिलाने से पहले उसमें जहरीला पदार्थ मिला दिया. खाना खाने के कुछ ही देर बाद संगम की हालत अचानक बिगड़ गई. आरोप है कि इसी दौरान मनोज कुमार और उमाशंकर वहां पहुंचे, उसके साथ मारपीट की और फिर उसकी पत्नी को अपने साथ ले गए.

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तीनों ने मिलकर मारने की रची थी साजिश

पीड़िता का आरोप है कि उन तीनों ने मिलकर उसे मारने की साजिश रची थी. उसके परिवार वालों ने उसे गंभीर हालत में हरदोई के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. वह 7 जुलाई को दोपहर 12:50 बजे से 8 जुलाई को सुबह 11:45 बजे तक इमरजेंसी विभाग में रहा. इलाज के बाद वह बच गया, हालांकि उसका इलाज अभी भी चल रहा है.

पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

इस घटना के बाद पति ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी और दो जीजाओं (पत्नी की बहनों के पतियों) के खिलाफ हत्या की कोशिश का आरोप लगाते हुए औपचारिक शिकायत दर्ज कराई; लेकिन स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित पति ने पुलिस अधीक्षक (SP) अशोक कुमार मीणा के पास शिकायत दर्ज कराई.

एसपी के आदेश पर पुलिस ने दर्ज की शिकायत

इसके बाद एसपी के आदेश पर बिलग्राम पुलिस स्टेशन में आरोपी पत्नी और दो जीजाओं मनोज कुमार और उमाशंकर के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जांच शुरू हो गई है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

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Tags: crime newsUP News
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