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हापुड़ में तेज रफ्तार कार कई बार पलटी, फिर गड्ढे में जा गिरी, बीजेपी नेता समेत 3 की मौत

Hapur Road Accident: उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है. जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा के नेता समेत 3 लोगों की मौत हो गई है और एक की हालत गंभीर बनी हुई है.

By: Sohail Rahman | Published: May 16, 2026 10:42:27 AM IST

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सड़क हादसे में बीजेपी युवा मोर्चा नेता समेत 3 लोगों की मौत
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सड़क हादसे में बीजेपी युवा मोर्चा नेता समेत 3 लोगों की मौत


Hapur Road Accident: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है. जिसमें भाजपा युवा मोर्चा के नेता समेत 3 दोस्तों की मौत हो गई है. जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. बताया जा रहा है कि सभी दोस्त शादी समारोह में शामिल होने के बाद कार से वापस लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर कई बार पलटी खाती हुई सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी.

हादसा इतना भयावह था कि घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े. जानकारी के अनुसार, गुरुवार देर रात मेरठ के जागृति विहार मंडल के भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष और उत्तराखंड कॉलोनी निवासी विशांत त्यागी (35) अपने दोस्तों लवी चौहान (28), बुलंदशहर के स्याना थाना क्षेत्र के हाजीपुर निवासी ललित चौहान (36) और बहादुरगढ़ के अल्लीपुर निवासी मिथुन (35) के साथ हुंडई i-20 कार से स्याना में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे.

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कैसे हुआ हादसा?

गुरुवार रात करीब एक बजे सभी लोग शादी समारोह से वापस लौट रहे थे. इसी दौरान बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव डहरा कुटी वैट रोड पर एक मोड़ के पास उनकी कार अचानक अनियंत्रित हो गई. बताया जा रहा है कि कार काफी तेज गति में चलाई जा रही थी. जिसकी वजह से कार 3 से 4 बार पलटी खाती हुई सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरी. हादसे के बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और चारों युवक उसके अंदर फंस गए.

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3 की मौत, एक की हालत गंभीर

दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को गढ़मुक्तेश्वर सीएचसी में भर्ती कराया गया. जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने भाजपा युवा मोर्चा नेता विशांत त्यागी और मिथुन को मृत घोषित कर दिया. तो वहीं गंभीर रूप से घायल लवी चौहान और ललित चौहान को मेरठ के एक अस्पताल में रेफर किया गया. हालांकि इलाज के दौरान लवी चौहान ने भी दम तोड़ दिया. फिलहाल ललित की हालत नाजुक बताई जा रही है और उन्हें मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि विशांत त्यागी अपने दोस्तों लवी और ललित के साथ साझेदारी में नवजीवन नाम का एक निजी अस्पताल चलाते थे.

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Tags: UP News
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