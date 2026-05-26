‘मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी…’, दुबई से लौटे पति को पत्नी ने दिया शॉक, थक हारकर बेचारे ने उठाया ये कदम

Gorakhpur Husband Wife Case: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक युवक रोजी-रोटी के लिए दुबई गया था. लेकिन घर लौटने के बाद उसे अपनी पत्नी के व्यवहार में बदलाव देखने को मिला. उसने अपनी पत्नी से इसका कारण पूछा और पूछा कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है. इसके बाद पत्नी ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे. उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती. मुझे बरेली के एक युवक से प्यार हो गया है.

इतना सुनते ही पति के पैरों तले जमीन खिसक गई. जब उसने इसका विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई. थक हारकर और निराश होकर युवक ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और न्याय की मांग की है.

युवक ने पुलिस थाने में की शिकायत

रविवार शाम को युवक ने गोरखपुर कैंट पुलिस थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. जिसमें उन्होंने न्याय की मांग की और अपनी पत्नी तथा उसके प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज करने का अनुरोध किया. शिकायत के अनुसार, युवक कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डिबिया का निवासी है. जिन्होंने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी अनूप के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

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16 साल पहले हुई थी शादी

इस पूरे मामले पर युवक का कहना है कि उसकी शादी 16 साल पहले हुई थी. इस दंपति का एक बेटा भी है. शादी के बाद सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था. दो साल पहले युवक अपने परिवार और माता-पिता का भरण-पोषण करने के लिए दुबई गया था. जब वह 2026 में अपने वतन लौटा तो उसने अपनी पत्नी के व्यवहार में एक स्पष्ट बदलाव देखा.

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हमेशा मोबाइल में बिजी रहती थी पत्नी

इसके अलावा, अपनी शिकायत में पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी अक्सर अपने मोबाइल फोन में डूबी रहती है. कभी वाट्सऐप पर मैसेज भेजती है तो कभी वीडियो कॉल पर व्यस्त रहती है. जब आखिरकार उसने उससे पूछा कि तुम आखिर किससे बात कर रही हो? तो उसने इसका जवाब काफी गुस्से में दिया और कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती. मुझे बरेली के रहने वाले अनूप से प्यार हो गया है. अब से मैं सिर्फ उसी के साथ रहूंगी.