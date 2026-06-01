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गाजियाबाद में एक और एनकाउंटर, सिराज को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली; 13 साल की बच्ची के साथ किया था रेप

Ghaziabad Siraj Encounter: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर होने के बाद अब 13 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी को पुलिस एनकाउंटर में गोली लगी है.

By: Sohail Rahman | Published: June 1, 2026 2:28:44 PM IST

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सिराज को एनकाउंटर में लगी गोली
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सिराज को एनकाउंटर में लगी गोली


Ghaziabad Siraj Encounter: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इन दिनों पुलिस एनकाउंटर का सिलसिला जारी है. सूर्या हत्याकांड के बाद अब लोनी में एक नाबालिग से रेप के मामले में वांछित एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मार दी है. पुलिस ने हथियारबंद मुठभेड़ के बाद आरोपी सिराज को गिरफ्तार कर लिया. इस मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी. पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती करा दिया है. बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी.

पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती करा दिया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस और एक स्कूटर बरामद किया है.

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क्या था पूरा मामला?

लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की एक रिहायशी कॉलोनी में रहने वाली एक महिला ने 30 मई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. अपनी शिकायत में उसने आरोप लगाया कि पड़ोस में रहने वाले दूसरे धर्म के एक युवक सिराज ने मौका पाकर तीन महीने पहले उसकी 13 साल की बेटी के साथ रेप किया था. आरोप है कि सिराज ने लड़की को धमकी दी थी और चेतावनी दी थी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा.

इसके अलावा, महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि उसे अपनी बेटी के साथ हुई इस घटना की सच्चाई तब पता चली, जब उसकी बेटी की तबीयत बिगड़ने पर वह उसे डॉक्टर के पास ले गई. घर लौटने पर जब उसने अपनी बेटी से पूछताछ की तो लड़की ने अपनी आपबीती सुनाई. इसके बाद महिला ने इस मामले में पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई.

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थाना प्रभारी ने क्या कहा?

लोनी बॉर्डर थाने के प्रभारी और सहायक पुलिस आयुक्त (अंकुर विहार) सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था और आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी. उन्होंने आगे बताया कि सोमवार तड़के सुबह एक पुलिस टीम विशिष्ट सूचना के आधार पर सेवाधाम-टीला मोड़ रोड पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इस चेकिंग के दौरान, टीम ने स्कूटर पर आ रहे एक युवक को रुकने का इशारा किया.

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युवक ने की थी भागने की कोशिश

बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने आरोपी युवक को रुकने का इशारा किया तो वो रुकने की बजाय भाग गया. इसके बाद युवक जीडीए ग्राउंड की तरफ भागने की कोशिश की. भागने की कोशिश में उसने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया. जिसकी वजह से स्कूटर अनियंत्रित होकर गिर गया. पुलिस को अपनी तरफ आते देख उस युवक ने पुलिस टीम पर गोली चला दी. इसके जवाब में पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में संदिग्ध के दाहिने पैर में गोली लग गई. इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल से एक देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस और एक स्कूटर बरामद किया.

Tags: crime newsUP News
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