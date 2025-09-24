क्या आप भी खाते हैं होटल का खाना, तो जरा हो जाएं सावधान !
Home > उत्तर प्रदेश > क्या आप भी खाते हैं होटल का खाना, तो जरा हो जाएं सावधान !

क्या आप भी खाते हैं होटल का खाना, तो जरा हो जाएं सावधान !

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने (Shocking Case) आया है. जहां, एक होटल का कर्मचारी (Hotel Staff) रोटी पर थूकते (Spitting on Bread) हुए नज़र आ रहा है. इस कारनामे की तस्वीर सोशल मीडिया (Social Media) पर खूब तेजी से वायरल हो रही है. पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है, जानइए क्या है पूरा मामला.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 24, 2025 5:07:33 PM IST

Ghaziabad Spitting on Bread Case
Ghaziabad Spitting on Bread Case

Ghaziabad Spitting on Bread Case: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बार फिर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक होटल कर्मचारी को रोटी पर थूकते हुए देखा गया है. यह घटना गाजियाबाद के विजय विहार इलाके में स्थित एक होटल की है. जिस किसी ने भी यह वीडियो देखा वो हैरान रह गया. आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा. इय वीडियो और तस्वीर को देखने के बाद हर किसी का मन खराब हो गया है. लोग सोचने को मजबूर हो गए हैं कि क्या अब होटल का खाना भी पूरी तरह से स्वच्छ नहीं है. 

क्या है रोटी पर थूकने का मामला

दिल्ली के करावल नगर के एक निवासी विजय विहार में करीम होटल में खाना लेने गए थे. इसी दौरान, उन्होंने देखा कि एक कारीगर रोटी को तंदूर में डालने से पहले उस पर थूक रहा था. उन्होंने बिना किसी देर के तुरंत इस हरकत का वीडियो अपने मोबाइल फोन में बना लिया और बाद में अंकुर विहार थाने में शिकायत दर्ज कराई. साथ ही उन्होंने पुलिस को यह वीडियो सबूत के तौर पर भी सौंपा दिया है. यह कोई पहली बार नहीं हो रहा, वीडियो बनाने वाले शक्स के मुताबिक, उन्होंने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि इस होटल में कई बार ऐसी घिनौनी हरकतें हो चुकी है. उन्होंने पुलिस से इस होटल को पूरी तरह से बंद करने की खास अपील की है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. 

पुलिस ने मामले में की कानूनी कार्रवाई 

युवक की शिकायत के आधार पर, अंकुर विहार पुलिस ने बीएनएस की धारा 272, 274 और 275 के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. ये सभी धाराएं खाद्य पदार्थों में मिलावट और अस्वच्छ तरीके से भोजन बनाने से जुड़ी हुई हैं. 

घटना पर थाना प्रभारी ने क्या दी जानकारी

इस पूरे घटनाक्रम पर थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी कारीगर फिलहाल मौके से फरार बताया जा रहा है और जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं. साथ ही उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी का जल्द ही आश्वासन भी दिया और कहा कि होटल मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

घटना के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश

इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. गुस्साए लोगों ने जल्द से जल्द आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. अब सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक इस तरह के अस्वच्छ खाना बनाने के तरीकों को नज़र अंदाज किया जाएगा. 

Tags: ghaziabadHotel StaffPolice InvestigationSpitting On Breaduttar pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
क्या आप भी खाते हैं होटल का खाना, तो जरा हो जाएं सावधान !

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

क्या आप भी खाते हैं होटल का खाना, तो जरा हो जाएं सावधान !

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या आप भी खाते हैं होटल का खाना, तो जरा हो जाएं सावधान !
क्या आप भी खाते हैं होटल का खाना, तो जरा हो जाएं सावधान !
क्या आप भी खाते हैं होटल का खाना, तो जरा हो जाएं सावधान !
क्या आप भी खाते हैं होटल का खाना, तो जरा हो जाएं सावधान !