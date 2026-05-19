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Video: जेल से छूटा रेप का आरोपी हिंदू संगठन का पूर्व पदाधिकारी, समर्थकों ने निकाला जुलूस; फूल बरसाकर किया स्वागत

Rape Accused Welcome Video: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें रेप के आरोपी हिंदू संगठन के पूर्व पदाधिकारी सुशील प्रजापति का जेल से छूटने पर स्वागत किया जा रहा है.

By: Sohail Rahman | Published: May 19, 2026 11:31:15 AM IST

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रेप के आरोपी का हुआ स्वागत
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रेप के आरोपी का हुआ स्वागत


Ghaziabad Rape Accused Welcome Video: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एलएलबी छात्रा से रेप के आरोप में हिंदू संगठन के पूर्व पदाधिकारी जेल में बंद थे. जब उनकी जेल से रिहाई हुई तो उनके समर्थकों ने उसक माला पहनाकर, फूलों की वर्षा करके और नारे लगाकर स्वागत किया. इसके बाद वाहनों के काफिले के साथ एक भव्य जुलूस भी निकाला गया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, इनखबर इस वीडियी की पुष्टि नहीं करता है.

इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.

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क्या था पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8 अगस्त, 2025 को मुरादनगर पुलिस स्टेशन में मोदीनगर में रहने वाली एक एलएलबी छात्रा की शिकायत के आधार पर एक मामला दर्ज किया गया था. चूंकि इस मामले में आरोपी सुशील प्रजापति फरार था, इसलिए पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए ₹25,000 का इनाम घोषित किया था. बाद में 11 अगस्त, 2025 को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. लगभग नौ महीने हिरासत में बिताने के बाद उसे 17 मई को जमानत पर रिहा कर दिया गया.



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वीडियो हो रहा वायरल

बताया जा रहा है कि जेल से रिहा होने के बाद आरोपी का उसके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया. वायरल हो रहे वीडियो में समर्थक आरोपी पर माला और फूल बरसाते हुए और नारे लगाते हुए नजर आ रहे है. बताया जा रहा है कि आरोपी के लिए कई वाहनों के काफिले के साथ एक जुलूस निकाला गया था. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के बाद लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है. जिसमें लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है.

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दिया था ये झांसा

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि नवंबर 2021 में वह गाजियाबाद के रहने वाले सुशील प्रजापति से मिली थी. जैसे-जैसे उनकी जान-पहचान बढ़ी, आरोपी ने उसे गाजियाबाद कोर्ट में वकालत शुरू करने की सलाह दी और वादा किया कि वह उसके लिए केस दिलवाएगा और आर्थिक मदद भी करेगा.

Tags: home-hero-pos-10UP Newsviral video
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