Video: जेल से छूटा रेप का आरोपी हिंदू संगठन का पूर्व पदाधिकारी, समर्थकों ने निकाला जुलूस; फूल बरसाकर किया स्वागत

Ghaziabad Rape Accused Welcome Video: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एलएलबी छात्रा से रेप के आरोप में हिंदू संगठन के पूर्व पदाधिकारी जेल में बंद थे. जब उनकी जेल से रिहाई हुई तो उनके समर्थकों ने उसक माला पहनाकर, फूलों की वर्षा करके और नारे लगाकर स्वागत किया. इसके बाद वाहनों के काफिले के साथ एक भव्य जुलूस भी निकाला गया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, इनखबर इस वीडियी की पुष्टि नहीं करता है.

इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.

क्या था पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8 अगस्त, 2025 को मुरादनगर पुलिस स्टेशन में मोदीनगर में रहने वाली एक एलएलबी छात्रा की शिकायत के आधार पर एक मामला दर्ज किया गया था. चूंकि इस मामले में आरोपी सुशील प्रजापति फरार था, इसलिए पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए ₹25,000 का इनाम घोषित किया था. बाद में 11 अगस्त, 2025 को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. लगभग नौ महीने हिरासत में बिताने के बाद उसे 17 मई को जमानत पर रिहा कर दिया गया.

हिंदू युवा वाहिनी के सुशील प्रजापति को

गाजियाबाद LLB छात्रा के बलात्कार के आरोप

में जमानत मिली

समर्थकों ने कंधे पर बिठाकर जुलूस निकाला सच में महिला सम्मान में भाजपा है मैदान में 😐 pic.twitter.com/7KSMPMwzGg — Atul Londhe Patil (INDIA Ka Parivar)🇮🇳 (@atullondhe) May 18, 2026







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वीडियो हो रहा वायरल

बताया जा रहा है कि जेल से रिहा होने के बाद आरोपी का उसके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया. वायरल हो रहे वीडियो में समर्थक आरोपी पर माला और फूल बरसाते हुए और नारे लगाते हुए नजर आ रहे है. बताया जा रहा है कि आरोपी के लिए कई वाहनों के काफिले के साथ एक जुलूस निकाला गया था. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के बाद लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है. जिसमें लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है.

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दिया था ये झांसा

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि नवंबर 2021 में वह गाजियाबाद के रहने वाले सुशील प्रजापति से मिली थी. जैसे-जैसे उनकी जान-पहचान बढ़ी, आरोपी ने उसे गाजियाबाद कोर्ट में वकालत शुरू करने की सलाह दी और वादा किया कि वह उसके लिए केस दिलवाएगा और आर्थिक मदद भी करेगा.