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UP Gen Alpha Protests: बेंच-डेस्क, खाना, सड़क, पंखा…यूपी के किन-किन जिलों में जेन अल्फा का दिखा रौद्र रूप, अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

UP Gen Alpha Protests: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, हमीरपुर, कन्नौज, आजमगढ़ और फतेहपुर जिलों में स्कूली बच्चों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया.

By: Sohail Rahman | Published: August 18, 2026 2:34:03 PM IST

उत्तर प्रदेश में जेन अल्फा का प्रदर्शन
उत्तर प्रदेश में जेन अल्फा का प्रदर्शन


UP Gen Alpha Protests: दिल्ली के जंतर-मंतर पर जेन जी प्रदर्शन के बाद देश के अलग-अलग राज्यों में जेन अल्फा (Gen Alpha) का प्रदर्शन जारी है. स्कूली बच्चे अपनी-अपनी मांगों को लेकर अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की चंदूपुर ग्राम पंचायत के छात्रों और ग्रामीणों ने 11 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालते हुए लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थानीय क्लेक्ट्रेट पहुंचे. बच्चों ने अपने स्कूल तक पक्की सड़क बनाने की मांग की. उन्होंने कहा कि उन्हें कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है. खासकर बारिश के मौसम में छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि आजादी के बाद से इस इलाके में कोई पक्की सड़क नहीं बनी है. वे जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर के गेट पर बैठ गए और कहा कि जब तक काम शुरू नहीं होगा, वे डटे रहेंगे.

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फतेहपुर जिले में हुआ प्रदर्शन

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 28 जुलाई को कुछ ऐसा ही देखने को मिला. जब किशनपुर कस्बे के सर्वोदय इंटर कॉलेज के लगभग 1,500 छात्र अपनी क्लास से बाहर निकल आए और स्कूल की सुविधाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. उनकी मांगों में सही डेस्क और बेंच, टॉयलेट, पीने का पानी, मिड-डे मील और लाइब्रेरी व कंप्यूटर लैब जैसी सुविधाओं की कमी को दूर करना शामिल था. छात्रों की मांगों के सामने स्कूल प्रशासन को झुकना पड़ा. अधिकारियों ने कहा कि मांगों को पूरा किया जाएगा, जिसमें हर क्लास में चार पंखे लगाना, बिजली की वायरिंग ठीक करना और मिड-डे मील की व्यवस्था करना शामिल है.



सड़क पर उतरे लखनऊ के बच्चे

इसके अलावा, जानकारी सामने आई कि लखनऊ के थाना पारे क्षेत्र पर स्थित जय नारायण स्कूल के छात्र-छात्राओं ने 14 अगस्त को स्कूल के सामने चौराहे पर जाम लगा दिया. जेन-एल्फा स्कूल में पर्याप्त शिक्षक न होने के चलते विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा कि परीक्षा सिर पर है और कोर्स आधा भी पूरा नहीं हो पाया है. स्कूल में मुख्य विषयों के शिक्षक गायब हैं, जिससे पढ़ाई को काफी नुकसान हो रहा है.



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कन्नौज में भोजन की गुणवत्ता को लेकर जेन-एल्फा का प्रदर्शन

कन्नौज जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय अनौगी में भोजन की गुणवत्ता को लेकर जेन-एल्फा प्रदर्शन कर रहे हैं. इस स्कूल के 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों ने स्कूल में मिलने वाले भोजन का बहिष्कार किया. जेन-एल्फा ने अपना विरोध प्रदर्शन जताने के लिए खुद को हॉस्टल के कमरों में बंद कर लिया. यहां के छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेस में खबार गुणवत्ता वाला खाना मिल रहा है. छात्रों का कहना था कि उन्होंने कई बार शिकायत की है, लेकिन इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है. यहां पर जेन-एल्फा ने 12 अगस्त की शाम से ही मेस से खाना लेना छोड़ दिया है.



आजमगढ़ में शिक्षकों की कमी को लेकर प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ स्थित स्मिथ इंटर कॉलेज में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र-छात्राओं ने करीब दो घंटे तक धरना-प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने विद्यालय परिसर में प्रदर्शन करते हुए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की.

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Tags: home-hero-pos-5UP News
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