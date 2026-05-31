मां से एकतरफा प्यार करता था दूर का चाचा, बच्चे को टॉफी दिलाने के बहाने ले गया बाहर, सड़क पर पटक-पटककर मार डाला

UP One Side Love Murder Case: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में एक डेढ़ साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है. इस हत्या से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें मासूम बच्चे को सड़क पर पटक-पटककर मारते हुए देखा जा सकता है. इस घटना के वीडियो को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर कोई बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर सकता है.

इस खौफनाक घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. जानकारी के अनुसार, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार आरोपी की तलाश में अभियान चलाया जा रहा है.

क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिरोजाबाद जिले के अरांव थाना क्षेत्र के बामयी गांव की रहने वाली एक युवती की शादी बदायूं के रहने वाले सुमित से हुई थी. इस दंपति का एक डेढ़ साल का बेटा था, जिसका नाम आरव था. इसको लेकर परिवार वालों का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक युवती की बुआ सास का लड़का था, जो युवती से एकतरफा प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था. वह युवती के विवाह और उसके बच्चे को अपने प्रम संबंध की राह में रोड़ा मानता था.

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आरोपी मौके से हुआ फरार

बताया जा रहा है कि शनिवार को युवती शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में अपनी मौसी के घर गई हुई थी. इसी दौरान आरोपी वहां पहुंच गया. उसने टॉफी दिलाने के बहाने बच्चे को बाहर लेकर गया और जमीन पर पटक-पटककर बेरहमी से मार डाला. घटना की जानकारी मिलते ही परेशान परिवा वाले तुरंत बच्चे को शिकोहाबाद के संयुक्त जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बार आरोपी मौके से फरार हो गया.

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