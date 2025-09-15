Uttar Pradesh: रामपुर में फायरिंग से दहशत का माहौल; गुरुद्वारे को लेकर दो पक्ष आमने-सामने, लाठी-डंडे चलने से कई जख्मी

Chhattisgarh News: उत्तरप्रदेश के बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव पसियापुर स्थित एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह नवाबगंज में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ. जब गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में कहासुनी के बाद आपस में मारपीट हो गई उसके बाद लोगों के द्वारा ये आरोप है कि लाठी-डंडे चलने के साथ ही कई राउंड फायरिंग भी हुई. फायरिंग होने के वजह से इसमें कई लोग घायल हो गए. घायलों को तुरंत नजदीक के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया.

मिली जानकारी

मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि, ट्रस्टी सतनाम कौर के पक्ष के लोग गुरुद्वारे में पहुंचे और वहां पहले से सेवा कर रहे बाबा गुरमीत सिंह के पक्ष के लोगों को बाहर निकालने का प्रयास करने लगे. विरोध करने पर दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए और मारपीट शुरू हो गई. इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी हुई.

मौके पर पहुंची पुलिस टीम

फिर लाठी-डंडे चलने से निर्मल सिंह, मंगा सिंह, बाबा राम सिंह और गुरमेल सिंह घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही बिलासपुर कोतवाली के एसडीएम अरुण कुमार, सीओ रविंद्र प्रताप सिंह और कोतवाली प्रभारी बलवान सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच कर मामले की जांच किया. पुलिस ने बाबा गुरमीत सिंह के पक्ष के लोगों को गुरुद्वारे के बाहर ही रोक दिया.

विरोध किया

इस पर उन्होंने विरोध जताया और पुलिस-प्रशासन पर दूसरे पक्ष को जगह पर कब्ज़ा करने देने का आरोप लगाया. इसके बाद उन्होंने पूरे जोर सोर से गुरुद्वारे के बाहर धरना और नारेबाजी शुरू कर दी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र जिले भर के थानों से पूरा पुलिस बल को बुला लिया गया उसके बाद मामले को शांत करने की पूरी कोशिश की लेकिन माहौल में कोई बदलाव नहीं आया. उसके बाद डीएम और एसपी भी घटनास्थल से करीब दो किलोमीटर दूर एक पेट्रोल पंप पर डेरा डाले हुए हैं. पूरे इलाके में तनाव का माहौल है.

