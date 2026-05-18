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Fatehpur Gas Leak Blast: फतेहपुर में गैस लीक होने से घर में लगी भयंकर आग, 9 लोग गंभीर रूप से झुलसे

Fatehpur Gas Leak Blast: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में गैस लीक होने से घर में भयंकर आग लग गई. जिसकी वजह से घर में मौजूद 6 लोग और उनकी मदद के लिए आए 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए.

By: Sohail Rahman | Published: May 18, 2026 7:36:42 AM IST

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में गैस लीक होने से एक घर में लगी आग, 9 लोग हुए घायल
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में गैस लीक होने से एक घर में लगी आग, 9 लोग हुए घायल


Fatehpur Gas Leak Blast: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पिलखिनी गांव में गैस लीक होने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि गैस लीक होने के बाद 2 कमरों वाले इस घर में जोरदार धमाका हो गया. जिसकी वजह से घर में मौजूद 6 लोग और उनकी मदद के लिए दौड़कर आए 3 लोगों के गंभीर रूप से झुलसने की जानकारी सामने आ रही है. कुल मिलाकर 9 लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है.

घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और एंबुलेंस तुरंत मौके पर पहुंचीं और सभी घायलों को मलवां मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया.

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8 को कानपुर किया गया रेफर

मलवां मेडिकल कॉलेज से 8 घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें आगे के इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया. प्रशासन ने सभी घायलों को कानपुर तक तेजी से पहुंचाने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया ताकि उनका इलाज जल्द से जल्द शुरू हो सके.



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मौके पर पहुंचे एसपी

घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक (SP) अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि धमाका सिलेंडर से गैस लीक होने के कारण हुआ था. उन्होंने स्पष्ट किया कि सिलेंडर फटा नहीं था. बल्कि गैस लीक होने के कारण धमाका हुआ था. इसके अलावा, एसपी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि घायलों को उचित इलाज मिले इसके लिए कानपुर में एक इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को तैनात किया गया है. वहीं जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन लगातार पूरे मामले पर मॉनिटरिंग कर रहा है.

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Tags: UP News
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