मेरे भाई के साथ संबंध बनाओ नहीं तो…पत्नी ने पति पर लगाया गंभीर आरोप, विरोध करने पर मारपीट कर घर से निकाला

Farrukhabad Halala Case: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में एक पति पर अपनी पत्नी को तलाक का डर दिखाकर देवर से हलाला कराने का आरोप लगा है. पुलिस ने पति समेत उसके 2 भाईयों के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

दरअसल, पूरा मामला यह है कि शहर के एक मोहल्ले की रहने वाली महिला का निकाह 3 मई 2015 को मऊदरवाजा के बीबीगंज निवासी युवक से हुआ था. उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें एक पुत्री और 3 पुत्र शामिल हैं.

महिला ने क्या कहा?

महिला के अनुसार, शादी के शुरुआती दिनों से ही पति उस पर दबाव बनाता था कि वह उसके भाई के साथ भी पत्नी की तरह रहे. महिला के विरोध करने पर आरोपी पति उसे तीन तलाक का डर दिखाता था और देवर के साथ हलाला करने पर मजबूर किया. इसके बाद जानकारी सामने आई कि 10 मई को पति और उसके दो देवरों ने महिला की पिटाई की और उसे घर से निकाल दिया. इसके बाद 23 मई को पति ने अपने वकील के माध्यम से महिला को तीन तलाक का नोटिस भिजवा दिया.

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महिला ने पुलिस को दी तहरीर

इस पूरे मामले पर सोमवार को महिला ने पुलिस को तहरीर दी है. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उसका पति बच्चों के साथ भी मारपीट और क्रूरता करता है. उसने अपने बच्चों को वापस दिलाने की मांग की. इस पूरे मालमे पर पुलिस का बयान भी सामने आया है. जिसमें फतेहगढ़ कोतवाली के प्रभारी तेज सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पीड़िता ने क्या कहा?

इस पूरे मालमे पर पीड़िता का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने बताया कि मुझे मेरे पति ने तलाक देकर निकाल दिया और मारपीट भी किया. इसके अलावा मेरे पति कहते हैं कि जैसे मेरे साथ रहती हो वैसे मेरे भाई के साथ रहो. नहीं तो तुझे तीन तलाक देकर घर से निकाल देंगे. इसके अलावा, मेरे पति हमेशा कहते हैं कि मैं दूसरी शादी करूंगा. किसी लड़की से 5 सालों से बात करते हैं. जिसको लेकर कहते हैं कि मुझे दूसरी शादी की इजाजत दे नहीं तो मेरे भाई के साथ रह. इसलिए वो मुझे तलाक देकर और मारपीट कर घर से निकाल दिया और अब लिखित में भी नोटिस भेज दिया.

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