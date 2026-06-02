दुकान से चोरी के शक में दलित लड़की को दी तालिबानी सजा, पहले बाल पकड़कर घुमाया, फिर पेड़ पर बांधकर की मारपीट

Deoria Dalit Girl Beaten Video: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. तरकुलवा थाना क्षेत्र के मिश्रौली गांव में चोरी के आरोप में एक दलित किशोरी को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया. सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, Inkhabar.com वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर सकता है.

दरअसल, पूरा मामला यह है कि मिश्रौली गांव के रहने वाले राम ईश्वर के बेटे हरिकेश गुप्ता एक किराना दुकान चलाते हैं. जिसने दलित किशोरी पर दुकान से चोरी करने का आरोप लगाया.

आरोपी गिरफ्तार

फिर इसके बाद रविवार को लड़की को पकड़ने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर उसके बाल पकड़े और उसे पूरे गांव में घुमाया. जब इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने लड़की को पेड़ पर बांध दिया और उसे पीटना शुरू कर दिया. घटना के दौरान मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया. जो कि अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को बचाया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया.

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प्रतापगढ़ में 2 युवकों को पेड़ से बांधकर पीटा

इससे पहले कुछ ऐसा ही मामला प्रतापगढ़ से सामने आया था. जिस मामले में ग्रामीणों ने 3 युवकों का पीछा किया. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो कथित तौर पर चोरी करने आया था. हालांकि उसमे से एक युवक हथियार से गोली चलाते हुए फरार हो गया. बाकी बचे 2 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उन्हें पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई की. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया. एक तरफ जहां ग्रामीण इस मामले को चोरी का बता रही थी. दूसरी तरफ पुलिस इस घटना को प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बता रही है. इस मामले में भी युवकों को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है.

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