Deoria News: पहले जनाजा फिर सुपुर्द-ए-खाक…देवरिया में हिंदू दलित को जलाने की बजाय दफनाने पर मचा बवाल, बेटियों ने कराया चुप

Mohan Prasad Last Rites: उत्तर प्रदेश (UP News) के देवरिया में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच तनाव देखने को मिला. दरअसल, पूरा मामला यह है कि हिंदू दलित बुजुर्ग मोहन प्रसाद की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर गांव में तनाव का माहौल बन गया. बताया जा रहा है कि मोहन प्रसाद और उनकी पत्नी काफी लंबे समय से इस्लाम धर्म का पालन कर रहे थे. उन्होंने मौत से पहले इच्छा जताई थी कि मौत के बाद उनके शव को जलाने की बजाय दफनाया. उनकी अंतिम इच्छा के बाद ऐसा ही किया गया.

लेकिन दोनों समुदायों के बीच विवाद हो गया. जिसके बाद सोमवार को पुलिस की मौजूदगी में उनका नमाजे जनाजा पढ़ा गया और इस्लाम की रीति-रिवाज के अनुसार गांव के स्थानीय कब्रिस्तान में शव को दफनाया गया.

परिवार ने किया दावा

इस पूरे मामले को लेकर परिवार वाले ने दावा किया कि मोहन प्रसाद की अंतिम इच्छा के अनुसार, उनका अंतिम संस्कार किया गया. लेकिन फिर भी ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जाने लगा. मामला बिगड़ता देख पुलिस को सूचना दी गई. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. इस पूरे मामले पर मोहन प्रसाद की बेटियों का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पिता की अंतिम इच्छा थी कि उन्हें दफनाया जाए. इसलिए उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें जलाने की बजाय कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया.

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लंबे समय से इस्लाम धर्म का करते थे पालन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मोहन प्रसाद और उनकी पत्नी लंबे समय से मुस्लिम धर्म का पालन करते थे. बताया जा रहा है कि वे घर में मजार बनाकर इबादत करते थे और ताजिया भी रखते थे. मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि मोहन प्रसाद का गोरखपुर में इलाज चल रहा था. घर लौटने के बाद रविवार (30 अगस्त, 2026) को उनकी मौत हो गई थी.

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