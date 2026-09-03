Home > उत्तर प्रदेश > Deoria News: पहले जनाजा फिर सुपुर्द-ए-खाक…देवरिया में हिंदू दलित को जलाने की बजाय दफनाने पर मचा बवाल, बेटियों ने कराया चुप

Deoria News: पहले जनाजा फिर सुपुर्द-ए-खाक…देवरिया में हिंदू दलित को जलाने की बजाय दफनाने पर मचा बवाल, बेटियों ने कराया चुप

Deoria Mohan Prasad Last Rites: उत्तर प्रदेश के देवरिया में हिंदू दलित मोहन प्रसाद की 65 साल की उम्र में मौत हो गई. जिसके बाद उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार, उनके शव को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार जनाजे के बाद कब्रिस्तान में दफनाया गया. जिसके बाद हिंदू समुदाय के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया. जिसके बाद पुलिस को बुलाना पड़ा.

By: Sohail Rahman | Published: September 3, 2026 9:38:19 PM IST

उत्तर प्रदेश के देवरिया में मोहन प्रसाद को कब्रिस्तान में दफनाया गया
उत्तर प्रदेश के देवरिया में मोहन प्रसाद को कब्रिस्तान में दफनाया गया


Mohan Prasad Last Rites: उत्तर प्रदेश (UP News) के देवरिया में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच तनाव देखने को मिला. दरअसल, पूरा मामला यह है कि हिंदू दलित बुजुर्ग मोहन प्रसाद की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर गांव में तनाव का माहौल बन गया. बताया जा रहा है कि मोहन प्रसाद और उनकी पत्नी काफी लंबे समय से इस्लाम धर्म का पालन कर रहे थे. उन्होंने मौत से पहले इच्छा जताई थी कि मौत के बाद उनके शव को जलाने की बजाय दफनाया. उनकी अंतिम इच्छा के बाद ऐसा ही किया गया.

लेकिन दोनों समुदायों के बीच विवाद हो गया. जिसके बाद सोमवार को पुलिस की मौजूदगी में उनका नमाजे जनाजा पढ़ा गया और इस्लाम की रीति-रिवाज के अनुसार गांव के स्थानीय कब्रिस्तान में शव को दफनाया गया.

You Might Be Interested In

परिवार ने किया दावा

इस पूरे मामले को लेकर परिवार वाले ने दावा किया कि मोहन प्रसाद की अंतिम इच्छा के अनुसार, उनका अंतिम संस्कार किया गया. लेकिन फिर भी ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जाने लगा. मामला बिगड़ता देख पुलिस को सूचना दी गई. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. इस पूरे मामले पर मोहन प्रसाद की बेटियों का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पिता की अंतिम इच्छा थी कि उन्हें दफनाया जाए. इसलिए उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें जलाने की बजाय कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया.

यह भी पढ़ें – Bareilly Viral Video: मैं कहीं नहीं ले जा रहा था, ये मेरी… पति ने अपनी पत्नी को युवक के साथ कार में पकड़ा, फिर बीच…

लंबे समय से इस्लाम धर्म का करते थे पालन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मोहन प्रसाद और उनकी पत्नी लंबे समय से मुस्लिम धर्म का पालन करते थे. बताया जा रहा है कि वे घर में मजार बनाकर इबादत करते थे और ताजिया भी रखते थे. मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि मोहन प्रसाद का गोरखपुर में इलाज चल रहा था. घर लौटने के बाद रविवार (30 अगस्त, 2026) को उनकी मौत हो गई थी.

यह भी पढ़ें – UP Crime: बगल वाले कमरे में सोई थी साली, मचल गया जीजा और लगा दी कुंडी… 2 साल की लव मैरिज पर लगा दिया धब्बा!

Tags: UP NewsViral News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मियों में कौन से ड्राई फ्रूट्स खाना सही है?

September 3, 2026

क्रिस गेल नंबर-1, कोहली से आगे बाबर आजम, टी20 में...

September 2, 2026

कीनू रीव्स की 5 शानदार फिल्में

September 2, 2026

ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं?

September 2, 2026

फोन पर टूटा टेम्पर्ड ग्लास लगाने के नुकसान

September 2, 2026

चिराग पासवान को किसने दी जान से मारने की धमकी?

September 1, 2026
Deoria News: पहले जनाजा फिर सुपुर्द-ए-खाक…देवरिया में हिंदू दलित को जलाने की बजाय दफनाने पर मचा बवाल, बेटियों ने कराया चुप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Deoria News: पहले जनाजा फिर सुपुर्द-ए-खाक…देवरिया में हिंदू दलित को जलाने की बजाय दफनाने पर मचा बवाल, बेटियों ने कराया चुप
Deoria News: पहले जनाजा फिर सुपुर्द-ए-खाक…देवरिया में हिंदू दलित को जलाने की बजाय दफनाने पर मचा बवाल, बेटियों ने कराया चुप
Deoria News: पहले जनाजा फिर सुपुर्द-ए-खाक…देवरिया में हिंदू दलित को जलाने की बजाय दफनाने पर मचा बवाल, बेटियों ने कराया चुप
Deoria News: पहले जनाजा फिर सुपुर्द-ए-खाक…देवरिया में हिंदू दलित को जलाने की बजाय दफनाने पर मचा बवाल, बेटियों ने कराया चुप