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पहले परिवार की छोटी बच्चियों का वीडियो किया रिकॉर्ड, फिर गूगल ड्राइव में किया सेव; पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार

UP Crime: उत्तर प्रदेश के कानपुर में बच्चों के शोषण का बेहद गंभीर मामला सामने आया है. जहां युवक अपने परिवार की छोटी बच्चियों का निजी वीडियो बनाकर उसे गूगल ड्राइव में सेव कर रखा था.

By: Sohail Rahman | Last Updated: July 11, 2026 4:16:37 PM IST

उत्तर प्रदेश के कानपुर में युवक ने परिवार की छोटी बच्चियों का निजी वीडियो किया रिकॉर्ड
उत्तर प्रदेश के कानपुर में युवक ने परिवार की छोटी बच्चियों का निजी वीडियो किया रिकॉर्ड


UP Crime: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां बच्चों के यौन शोषण का एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. चमनगंज इलाके के एक युवक पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने अपनी नाबालिग चचेरी बहनों, परिवार की कम उम्र की लड़कियों (जिनकी उम्र 8 से 10 साल बताई जा रही है) और पड़ोस की लड़कियों के अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए और उन्हें गूगल ड्राइव पर सेव करके आगे के लिए सहेज कर रखा.

इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि गूगल के सिक्योरिटी ट्रेकिंग सिस्टम ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट का पता लगाया और संबंधित एजेंसियों को अलर्ट भेज दिया.

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पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

इसके बाद, साइबर टीम ने तकनीकी जांच के माध्यम से आरोपी के मोबाइल नंबर को ट्रेस किया और उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने आपत्तिजनक वीडियो गूगल ड्राइव पर छिपाकर रखे थे. गूगल के सिक्योरिटी सिस्टम ने संदिग्ध कंटेंट की पहचान की और इसकी जानकारी ‘नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन’ (NCMEC) के पोर्टल पर दी, जहां से शिकायत संबंधित एजेंसियों तक पहुंची.

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पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

शिकायत मिलने के बाद साइबर टीम ने तकनीकी जांच के माध्यम से आरोपी का मोबाइल नंबर ट्रेस किया और उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच की जा रही है.

NCMEC पोर्टल क्या करता है?

ADCP के अनुसार, NCMEC पोर्टल संबंधित एजेंसियों को लापता बच्चों को खोजने, बच्चों के यौन शोषण के मामलों की पहचान करने और ऐसे अपराधों को रोकने में मदद करता है. इसी सिस्टम के माध्यम से यह मामला सामने आया है. 

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Tags: crime newsUP News
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