अधेड़ की घिनौनी हरकत, आखिर क्या हुआ स्कूल से लौटती छात्रा के साथ? सीसीटीवी फुटेज से सामने आई काली करतूत

Muradabad Crime News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. मुरादाबाद में एक अधेड़ व्यक्ति स्कूल से वापस लौटती छात्रा के साथ छेड़छाड़ करता हुआ दिखाई देता है. यह पूरी शर्मनाक घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाती है.

आखिर क्या है पूरा मामला?

यह शर्मनाक वारदात उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की मुगलपुरा थाना क्षेत्र की है. जब आठवीं कक्षा की 13 साल की छात्रा स्कूल से वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में एक अधेड़ व्यक्ति छात्रा के साथ छेड़छाड़ करता हुआ दिखाई देता है. आरोपी की यह घिनौनी हरकत पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाता है, जिसके बाद से लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिलता है.

कब और कैसे हुई पूरी घटना?

जानकारी के मुताबिक, छात्रा अपने स्कूल से लौट रही थी, तभी एक अधेड़ उम्र का आरोपी छात्रा को रास्ते में रोकता है. सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से देखा जा सकता है कि आरोपी कैसे छात्रा को एक दीवार और अपनी साइकिल के बीच दबाकर उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए दिखाई देता है. लेकिन, जैसे ही छात्रा आरोपी का विरोध करने की कोशिश करता है वह मौके से फरार हो जाता है.

कहां तक पहुंची पुलिस की कार्रवाई?

पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. इस घटना पर एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी की पहचान इब्राहिम के रूप में हुई है. साथ ही उन्होंने आगे बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

तो वहीं, दूसरी तरफ एसपी सिटी ने आश्वासन देते हुए कहा कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का भी गठन किया गया है ताकी जितना जल्दी हो सके उतनी जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जा सके.

घटना को लेकर लोगों में दिखा आक्रोश

इस शर्मनाक घटना के बाद से लोगों में जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है. गुस्साए लोगों ने पुलिस से जल्द से जल्द आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.