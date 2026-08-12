दूसरी पत्नी को मिल गई पहली बीवी, सड़क पर हुआ जमकर हंगामा; पति ने डरकर उठा लिया बड़ा कदम

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में उस समय सड़क पर ही हंगामा हो गया, जब एक ही शख्स की 2 पत्नियों आमने-सामने आ गईं. सड़क पर ही शख्स की दोनों पत्नियों का आमना-सामना होने के बाद हंगामा मच गया. सूचना पर पुलिस पहुंची तो पूरा माजरा जानकर वह भी हैरत में पड़ गई. काफी देर तक पुलिस मामले को नहीं सुलझा पाई तो अब इसे पंचायत में तय किया जाएगा. पंचायत में परिवार के लोग आपसी बातचीत के जरिये विवाद का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे. 2 पत्नियों और 1 पति से जुड़ा यह मामला अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है. सोशल मीडिया पर लोग अब तरह-तरह की बातें कर रहे हैं.

2010 में हुई थी पहली शादी

जानकारी के मुताबिक, रामपुर के एक गांव के रहने वाले युवक ने वर्ष 2010 में इलाके की ही एक युवती से शादी की थी. कुछ समय तक शादी तो ठीकठाक चली, लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गए. इस दौरान विवाद इतना बढ़ा कि पति-पत्नी के बीच विवाद पुलिस तक पहुंच गया. विवाद के चलते पति-पत्नी अलग-अलग जगहों पर रहने लगे. पत्नी मायके में रहने लगी. दोनों के बीच बातचीत भी बंद हो गई.

एक पत्नी यूपी की तो दूसरी है उत्तराखंड से

करीब 6 महीने पहले युवक ने बड़ा कदम उठाते हुए उत्तराखंड की रहने वाली एक महिला से कथित तौर पर दूसरा विवाह कर लिया. यह शादी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना हुई. ऐसे में विवाद गहराया गया. इसका खुलासा भी तब हुआ जब सोमवार (11 अगस्त, 2026) को युवक अपनी दूसरी पत्नी को बाइक से दवा दिलाने कस्बे में आया था. इस बीच किसी ने इस बात की जानकारी पहली पत्नी को दे दी.

पुलिसवाले भी नहीं करा सके समझौता

पहली और दूसरी पत्नी के आमने-सामने आने से पति घबरा गया. दोनों पत्नियों ने सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया. इस बीच पहली पत्नी ने सड़क से गुजर रहे लोगों को बुला लिया. वहीं, झगड़े से घबराए पति ने पुलिस को फोन मिला दिया. सूचना मिलने पर PRB और चौकी पुलिस मौके पर पहुंची. हंगामे के बीच पुलिसकर्मी पति और उसकी दोनों पत्नियों को चौकी ले गए. पुलिस के प्रयासों के बीच समझौता नहीं हुआ.

पंचायत में अब सुलझेगा मामला

चौकी प्रभारी बृजेश कुमार जायसवाल के अनुसार, पति आपसी सुलह से निपटाने के लिए वापस भेज दिया गया. बताया जा रहा है कि मामले को सुलझाने के लिए पंचायत में मामला भेज दिया गया है. अब पंचायत के जरिये मामला सुलझाने की कोशिश होगी.

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