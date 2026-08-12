Home > उत्तर प्रदेश > दूसरी पत्नी को मिल गई पहली बीवी, सड़क पर हुआ जमकर हंगामा; पति ने डरकर उठा लिया बड़ा कदम

दूसरी पत्नी को मिल गई पहली बीवी, सड़क पर हुआ जमकर हंगामा; पति ने डरकर उठा लिया बड़ा कदम

Uttar Pradesh News: रामपुर जिले के एक गांव में शख्स की 2 पत्नियां आमने-सामने आ गईं. हंगामा देखकर पुलिस तीनों को चौकी ले आई.

By: JP Yadav | Published: August 12, 2026 12:40:43 PM IST

रामपुर जिले के एक गांव में शख्स की 2 पत्नियां आमने-सामने आ गईं. हंगामा देखकर पुलिस तीनों को चौकी ले आई.
रामपुर जिले के एक गांव में शख्स की 2 पत्नियां आमने-सामने आ गईं. हंगामा देखकर पुलिस तीनों को चौकी ले आई.


उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में उस समय सड़क पर ही हंगामा हो गया, जब एक ही शख्स की 2 पत्नियों आमने-सामने आ गईं.  सड़क पर ही शख्स की दोनों पत्नियों का आमना-सामना होने के बाद हंगामा मच गया. सूचना पर पुलिस पहुंची तो पूरा माजरा जानकर वह भी हैरत में पड़ गई. काफी देर तक पुलिस मामले को नहीं सुलझा पाई तो अब इसे पंचायत में तय किया जाएगा. पंचायत में परिवार के लोग आपसी बातचीत के जरिये विवाद का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे. 2 पत्नियों और 1 पति से जुड़ा यह मामला अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है. सोशल मीडिया पर लोग अब तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. 

2010 में हुई थी पहली शादी

जानकारी के मुताबिक, रामपुर के एक गांव के रहने वाले युवक ने वर्ष 2010 में इलाके की ही एक युवती से शादी की थी. कुछ समय तक शादी तो ठीकठाक चली, लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गए. इस दौरान विवाद इतना बढ़ा कि पति-पत्नी के बीच विवाद पुलिस तक पहुंच गया. विवाद के चलते पति-पत्नी अलग-अलग जगहों पर रहने लगे. पत्नी मायके में रहने लगी. दोनों के बीच बातचीत भी बंद हो गई. 

You Might Be Interested In

एक पत्नी यूपी की तो दूसरी है उत्तराखंड से

करीब 6 महीने पहले युवक ने बड़ा कदम उठाते हुए उत्तराखंड की रहने वाली एक महिला से कथित तौर पर दूसरा विवाह कर लिया. यह शादी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना हुई. ऐसे में विवाद गहराया गया. इसका खुलासा भी तब हुआ जब सोमवार (11 अगस्त, 2026) को युवक अपनी दूसरी पत्नी को बाइक से दवा दिलाने कस्बे में आया था. इस बीच किसी ने इस बात की जानकारी पहली पत्नी को दे दी. 

पुलिसवाले भी नहीं करा सके समझौता

पहली और दूसरी पत्नी के आमने-सामने आने से पति घबरा गया. दोनों पत्नियों ने सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया. इस बीच पहली पत्नी ने सड़क से गुजर रहे लोगों को बुला लिया. वहीं, झगड़े से घबराए पति ने पुलिस को फोन मिला दिया. सूचना मिलने पर PRB और चौकी पुलिस मौके पर पहुंची. हंगामे के बीच पुलिसकर्मी पति और उसकी दोनों पत्नियों को चौकी ले गए. पुलिस के प्रयासों के बीच समझौता नहीं हुआ.

पंचायत में अब सुलझेगा मामला

चौकी प्रभारी बृजेश कुमार जायसवाल के अनुसार, पति आपसी सुलह से निपटाने के लिए वापस भेज दिया गया. बताया जा रहा है कि मामले को सुलझाने के लिए पंचायत में मामला भेज दिया गया है. अब पंचायत के जरिये मामला सुलझाने की कोशिश होगी. 

यह भी पढ़ें: Madhya Pradesh : कमरे में लड़कियों के साथ मौजूद थे कई लड़के, आपत्तिजनक हालत में देख महिला पुलिसकर्मियों ने बंद कर लीं आंखें

Tags: UP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दालचीनी की चाय पीने के फायदे

August 11, 2026

जब भारत ने आखिरी बार श्रीलंका में खेली टेस्ट सीरीज,...

August 11, 2026

कौन हैं सिंगर सुकृति कक्कड़? जिन्होंने रचाई सगाई

August 11, 2026

अशोक चक्र, बाघ, मोर, कमल और राष्ट्रगान; क्यों है राष्ट्रीय...

August 11, 2026

किन चीजों को चाय के साथ नहीं खाना चाहिए?

August 10, 2026

14 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हो रहीं फिल्में

August 10, 2026
दूसरी पत्नी को मिल गई पहली बीवी, सड़क पर हुआ जमकर हंगामा; पति ने डरकर उठा लिया बड़ा कदम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दूसरी पत्नी को मिल गई पहली बीवी, सड़क पर हुआ जमकर हंगामा; पति ने डरकर उठा लिया बड़ा कदम
दूसरी पत्नी को मिल गई पहली बीवी, सड़क पर हुआ जमकर हंगामा; पति ने डरकर उठा लिया बड़ा कदम
दूसरी पत्नी को मिल गई पहली बीवी, सड़क पर हुआ जमकर हंगामा; पति ने डरकर उठा लिया बड़ा कदम
दूसरी पत्नी को मिल गई पहली बीवी, सड़क पर हुआ जमकर हंगामा; पति ने डरकर उठा लिया बड़ा कदम