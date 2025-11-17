Home > उत्तर प्रदेश > अब हार्ट अटैक से मरीजों की नहीं जाएगी जान, यूपी के अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त इलाज; योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

अब हार्ट अटैक से मरीजों की नहीं जाएगी जान, यूपी के अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त इलाज; योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों पर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार सभी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों एवं प्रमुख सामुदायिक केंद्रों पर दिल के मरीजों को बचाने वाले इंजेक्शन फ्री में उपलब्ध कराएगी.

By: Preeti Rajput | Last Updated: November 17, 2025 2:45:43 PM IST

अब हार्ट अटैक से मरीजों की नहीं जाएगी जान, यूपी के अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त इलाज; योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला


Heart Attack Treatment Free Injection: उत्तर प्रदेश में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने ऐलान किया कि अब हार्ट अटैक मरीजों के लिए मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में फ्री टेनेक्टेप्लाज या स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन मरीजों को लगाया जाएगा। बाजार में इस इंजेक्शन की कीमत करीब 40 से 50 हजार रुपये करीब है। लेकिन अब सरकार दिल के मरीजों का इलाज मुफ्त में कराया जाएगा। राज्य सरकार का यह फैसला जीवन रक्षा क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। 

क्यों लगाया जाता है इंजेक्शन? 

हार्ट अटैक के समय रक्त वाहिकाओं नें खून का थक्का जमने लगता है. जिसके कारण उसका रक्त प्रवाह रुक जाता है। जिससे मरीज की जान खतरे में पड़ सकती है। ऐसे समय पर टेनेक्टेप्लाज या स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन दिए जाने मरीज की जान बच सकती है। इंजेक्शन के कारण थक्का घुल जाता है। पहले  यह इंजेक्शन केवल कुछ मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों में उपलब्ध था. जिसके कारण कई मरीजों की जान चली जाती थी। लेकिन अब सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है कि सभी अस्पतालों में यह इंजेक्शन फ्री में मरीजों को लगाया जाएगा। 

चिकित्सा विभाग ने दिए निर्देश

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. रतनपाल सिंह सुमन द्वारा जारी किए निर्देश के अनुसार सभी अस्पतालों में इस इंजेक्शन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद रहेगा। ताकी जरुरत पड़ने पर इंजेक्शन लगाया जा सकें। इंजेक्शन देने के बाद मरीज को तुरंत सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में रेफर करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए इमरजेंसी स्टाफ को इंजेक्शन के उपयोग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। 

अधेड़ की घिनौनी हरकत, आखिर क्या हुआ स्कूल से लौटती छात्रा के साथ? सीसीटीवी फूटेज से सामने आई काली करतूत

किन जिलों में शुरू हो चुकी है सुविधा

  • लखनऊ
  • देवीपाटन
  •  अयोध्या
  • वाराणसी
  • अलीगढ़
  • मेरठ
  • कानपुर
  • प्रयागराज 

Akhlaq Mob Lynching Case: अख़लाक़ मॉब लिंचिंग मामले में आरोपियों को मिलने जा रही बड़ी राहत, योगी सरकार ने उठाया बड़ा काम!

Tags: BrajeshPathakcm yogi adityanathuttar pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज

November 17, 2025

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए अपनाएं ये...

November 17, 2025

₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर...

November 17, 2025

भारत के टॉप 10 शहर जहां अरबपतियों की संख्या सबसे...

November 17, 2025

UPI यूज करते समय NPCI की ये चेतावनी याद रखें,...

November 17, 2025

जानें भारत के ऐसे मशहूर एक्टर्स जो प्राइवेट जेट के...

November 17, 2025
अब हार्ट अटैक से मरीजों की नहीं जाएगी जान, यूपी के अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त इलाज; योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अब हार्ट अटैक से मरीजों की नहीं जाएगी जान, यूपी के अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त इलाज; योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
अब हार्ट अटैक से मरीजों की नहीं जाएगी जान, यूपी के अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त इलाज; योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
अब हार्ट अटैक से मरीजों की नहीं जाएगी जान, यूपी के अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त इलाज; योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
अब हार्ट अटैक से मरीजों की नहीं जाएगी जान, यूपी के अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त इलाज; योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला