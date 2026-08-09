लड़की को घर के बाहर से किया अगवा, फिर दुष्कर्म के बाद उतारा मौत के घाट, पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ आरोपी

UP Crime: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 12 साल की स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात में शामिल आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया गया. 24 घंटे पहले ही एडीजी भानु प्रताप ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. ऐसे में आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?

पुलिस की जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने 1 अगस्त को लड़की को उसके घर के बाहर से अगवा कर लिया था. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. आरोपी ने बच्ची के चेहरे, कंधों, बाहों, पेट, छाती और पैरों पर गहरे जख्म दिए थे. फिर बच्ची के अर्धनग्न शव को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया था.

आरोपी की तलाश कर रही थी पुलिस

आरोपी मोनू को सीसीटीवी में बच्ची को ले जाते हुए देखा गया था. पुलिस तभी से उसकी तलाश कर रही थी. मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जाल बिछाया. रविवार सुबह 4 बजे टकराव हुआ. जब उसे रुकने को कहा गया चो उसने गोली चला दी. जवाबी कार्रवाई के दौरान उनके पेट और सीने में गोली लगी और उनकी मौत हो गई. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि गोलीबारी के दौरान एक सब-इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल भी चपेट में आ गए. गोलियां 2 इंस्पेक्टरों की बुलेटप्रूफ जैकेट में लगीं. बताया जा रहा है कि मुठभेड़ जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर गुलावठी थाना क्षेत्र में हुई थी.

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एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने क्या कहा?

बताया जा रहा है कि आरोपी मोनू के खिलाफ चोरी, मारपीट और POCSO अधिनियम के उल्लंघन के आरोप सहित सात मामले दर्ज किए गए थे. इस पूरे मामले पर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार सुबह स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस चेकिंग कर रही थी. इस दौरान उन्होंने बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों को रोकने का प्रयास किया. गिरफ्तारी के डर से बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में मोनू के सीने और पेट में गोलियां लगीं. पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मुठभेड़ के दौरान मोनू का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा; पुलिस उसकी तलाश कर रही है. पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्तौल, दो मैगजीन, कारतूस और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की है.

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