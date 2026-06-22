सेना के जवान ने पहले दिया शादी का झांसा, फिर किया इन्कार; परेशान महिला पहलवान ने थाने के अंदर पेट्रोल छिड़ककर लगा ली आग

Bijnor Female Wrestler: उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां रविवार रात बिजनौर के कोतवाली सिटी पुलिस स्टेशन में एक महिला पहलवान ने इंस्पेक्टर के कमरे में पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली. यह घटना रात 10:45 बजे हुई. आग की लपटों में घिरते ही पहलवान मदद के लिए चिल्लाई और घबराहट में इधर-उधर भागने लगी. कमरे के पर्दों में भी आग लग गई, जिसकी वजह से पुलिस स्टेशन में अफरातफरी मच गई.

मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत आग बुझाई और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से उसे मेरठ रेफर कर दिया गया.

पहलवान की हालत गंभीर

फिलहाल पहलवान की हालत गंभीर बनी हुई है. डॉक्टरों के अनुसार, उसका शरीर 60 प्रतिशत तक जल गया है. पुलिस की शुरुआती जांच से जानकारी सामने आ रही है कि पहलवान का सेना के एक जवान के साथ रिश्ता था. जिसको लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि जवान ने शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में अपने वादे से मुकर गया. इसके बाद महिला ने उसके खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था.

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आरोपी जवान ने कोर्ट से गिरफ्तारी पर ले ली थी स्टे

हालांकि आरोपी जवान ने कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी पर स्टे ले ली थी. जिसकी वजह से पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही थी. इस स्थिति से परेशान होकर उसने यह कठोर कदम उठाया. आशंका जताई जा रही है कि वह एक बोतल में पेट्रोल अपने साथ लेकर आई थी. बताया जा रहा है कि पहलवान ने इंस्पेक्टर के कमरे में खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली. इस घटना के दौरान पुलिस स्टेशन के अंदर के पर्दे जल गए. बताया जा रहा है कि महिला 25 साल की है, उसके पास एमएससी की डिग्री है और वह एक पहलवान भी है.

पहलवान के पिता होमगार्ड थे

पहलवान के पिता होमगार्ड थे, जिसकी कुछ समय पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आवास पर हई गोलीबारी की घटना में उनकी मौत हो गई थी. इसके बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली. बताया जा रहा है कि युवती का एक भाई भी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहलवान की मुलाकात तीन साल पहले सरस्वती विद्या मंदिर में बिजनौर के रहने वाले सेना के जवान सौरभ से हुई थी. इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं. सौरभ ने उससे शादी का वादा किया था लेकिन बाद में अपने वादे से पीछे हट गया.

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एसपी अभिषेक झा ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर एसपी अभिषेक झा का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि युवती ने पहले सौरभ के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था. जांच के दौरान सबूतों की कमी के कारण पुलिस ने मामले में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी थी. इसके बाद युवती ने उस व्यक्ति के खिलाफ नई शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. हालांकि सौरभ ने हाईकोर्ट से अपनी गिरफ्तारी पर स्टे ले ली थी.