बीजेपी नेता ने पहले खिलाया नशीला पदार्थ, फिर बेहोशी की हालत में बनाए अश्लील वीडियो; बिजनौर से लखनऊ तक मचा बवाल

BJP Leader Prabhat Yadav: उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक महिला डॉक्टर ने बीजेपी के नेता पर आरोप लगाया कि उसने नशीला पदार्थ खिलाकर अश्लील वीडियो बनाए. इस मामले के सामने आने के बाद बिजनौर से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया है. डॉक्टर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है. अब यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंच गया है. बीजेपी ने इस घटना की जांच के लिए 3 सदस्यों वाली एक जांच समिति बनाई है.

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में चांदपुर इलाके की एक महिला डॉक्टर ने बीजेपी के जिला सचिव प्रभात यादव पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं.

महिला डॉक्टर ने किया ये दावा

महिला डॉक्टर ने दावा किया कि इस अवैध सामग्री का इस्तेमाल करके आरोपी नेता उसे काफी समय से ब्लैकमेल कर रहा था और उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान कर रहा था. महिला डॉक्टर द्वारा दी गई लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

महिला डॉक्टर ने सुनाई आपबीती

पुलिस को दी गई अपनी शिकायत के आधार पर पीड़िता महिला डॉक्टर ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि उसके पति की मौत लगभग 10 महीवे पहले हो गई थी. पति की मौत के बाद वो गहरे सदमे में थी और अकेले ही अपना क्लिनिक चला रही था. इस दौरान चांदपुर के बीजेपी जिला सचिव प्रभात यादव मरोजों को लाने-ले जाने में मदद करने के बहाने अक्सर उसके क्लिनिक और घर आने-जाने लगा.

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वीडियो बनाकर करने लगा ब्लैकमेल

फिर एक दिन प्रभात यादव ने हमदर्दी जताते हुए महिला डॉक्टर को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया. जब वह पूरी तरह से बेहोश हो गई तो आरोपी ने कथित तौर पर अपने मोबाइल फोन से उसके कई आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो बनाए और उसकी तस्वीरें लीं. जब डॉक्टर को होश आया और उसे अपने साथ हुए कांड के बारे में पता चला तो पैरों तले जमीन खिसक गई. इसके बाद वो उसे ब्लैकमेल करने लगा. उसे समाज में बदनाम करने की धमकी देने लगा और उससे बड़ी रकम ऐंठने लगा.

दो गुटों में बंटी बीजेपी

इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बिजनौर बीजेपी दो गुटों में बंट गई. पार्टी के एक गुट ने औपचारिक रूप से एक बैठक बुलाई और आरोपी पदाधिकारी प्रभात यादव के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोल दिया. इस पूरे मामले पर स्थानीय बीजेपी नेताओं का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि इस घटना से पार्टी की छवि खराब हुई. इसलिए वे इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पदाधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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