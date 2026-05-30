सरकारी शिक्षकों को जनगणना की ड्यूटी के बीच भूसा…फरमान जारी होते ही सातवें आसमान पर पहुंचा गुस्सा

Bareilly Bhusa Order: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में शिक्षा विभाग के नए फरमान से पूरे राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है. दरअसल, पूरा मामला यह है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को भूसा दान करने और उसे कट्टों में भरकर जमा करने का आदेश दिया गया था. इसके बाद सभी शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा. हालांकि विवाद बढ़ने के तुरंत बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) ने इस मामला पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की.

बताया जा रहा है कि बरेली जिले के नवाबगंज, भोजीपुरा और भुता समेत कई विकासखंडों के खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा स्कूलों और शिक्षकों को एक लिखित परिपत्र जारी किया गया था. जिसमें निर्देश दिया गया था कि भीषण गर्मी को देखते हुए प्रत्येक स्कूल या शिक्षक के लिए आवारा और बेसहारा मवेशियों के लिए 46 किलोग्राम से लेकर एक क्विंटल (100 किलोग्राम) तक चारा इकट्ठा करना और जमा करना अनिवार्य था.

पत्रों में दी गई थी कड़ी चेतावनी

इसके अलावा, इस पत्र में एक कड़ी चेतावनी दी गई थी कि यदि निर्धारित समय सीमा (एक सप्ताह) के भीतर चारा जमा नहीं किया गया तो संबंधित शिक्षकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी. जैसे ही इस विभागीय फरमान सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, पूरे ज़िले में शिक्षक संघ और शिक्षक विरोध प्रदर्शन के लिए एकजुट हो गए और आरोप लगाया कि इससे उनके पेशेवर सम्मान का उल्लंघन हो रहा है. इस अव्यावहारिक आदेश के बाद शिक्षकों ने इसका विरोध दर्ज कराया और विभाग पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया.

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महिला शिक्षिका ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर एक महिला शिक्षिका ने कहा कि हम इस भीषण गर्मी के बीच जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यों में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं. इसके बावजूद यह फरमान हमलोगों पर थोपा जा रहा है. हालांकि चारा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी पशुपालन विभाग या जिला पंचायत की है. शिक्षकों को ऐसे कार्यों में लगाना हमारे पेशेवर सम्मान के खिलाफ है.

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