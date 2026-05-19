Home > उत्तर प्रदेश > नफरत में बदला प्यार! सनक में सिरफिरे आशिक ने पूर्व प्रेमिका के परिवार पर फेंका तेजाब, फिर जो हुआ…

नफरत में बदला प्यार! सनक में सिरफिरे आशिक ने पूर्व प्रेमिका के परिवार पर फेंका तेजाब, फिर जो हुआ…

Bareilly Acid Attack lover: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सिरफिरे आशिक ने प्यार ना मिलने के बाद पूर्व प्रेमिका के हंसते-खेलते परिवार को तबाह कर दिया. पूर्व प्रेमिका, उनके पति और उनके 2 बच्चों पर तेजाब फेंककर जिंदा जलाने की कोशिश की.

By: Sohail Rahman | Last Updated: May 19, 2026 11:43:48 AM IST

उत्तर प्रदेश के बरेली में सिरफिरे आशिक ने पूर्व प्रेमिका के परिवार वालों पर तेजाब फेंककर जिंदा जलाने की कोशिश की
उत्तर प्रदेश के बरेली में सिरफिरे आशिक ने पूर्व प्रेमिका के परिवार वालों पर तेजाब फेंककर जिंदा जलाने की कोशिश की


Bareilly Acid Attack Lover: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक सिरफिरे आशिक ने पुराना प्यार नहीं मिलने पर हंसते-खेलते पूरे परिवार को तबाह कर दिया. जानकारी सामने आ रही है कि उस सिरफिरे आशिक ने अपनी पूर्व प्रेमिका, उसके पति और उनके 2 मासूम बच्चों पर तेजाब फेंककर जिंदा जलाने की कोशिश की. इस पूरी घटना के बारे में पढ़ने के बाद आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है.

बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला बरेली के शेरगढ़ थाना क्षेत्र का है. इस पूरी घटना के मुख्य किरदार उमेश कश्यप और लक्ष्मी हैं. दोनों के बीच कई सालों तक प्रम प्रसंग चला था. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि दोनों अविवाहित होने के बावजूद काफी लंबे समय तक साथ रहे थे.

You Might Be Interested In

लक्ष्मी की हो गई दूसरी शादी

लेकिन दोनों एक दूसरे के नहीं हुए. आखिरकार सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए लक्ष्मी के परिवार ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी. लक्ष्मी अपने ससुराल चली गई और अपनी जिंदगी में रम गई और कुछ समय के बाद दो बच्चों की मां बन गई. लेकिन कहानी में एक अजीब मोड़ तब आया, जब शादी के बाद भी उमेश और लक्ष्मी का मिलना-जुलना जारी रहा. लक्ष्मी और उमेश का पुराना प्यार फिर से जाग उठा और इन दोनों के बीच अवैध संबंध शुरू हो गए. दोनों चोरी छिपे एक दूसरे से मिलने लगे.

यह भी पढ़ें – Bhopal Twisha Sharma Case: आत्महत्या या हत्या? ट्विशा के इस एक मैसेज ने खोले कई राज़; ऐसे काबू में रखती थी सास

उमेश को आया गुस्सा

फिर कुछ समय के बाद उमेश लक्ष्मी को दोबारा पाने की कोशिश करने लगा. जिसकी वजह से वो लक्ष्मी पर लगातार दबाव बनाने लगा कि वो अपने पति को छोड़कर उनके साथ फरार हो जाए और शादी कर ले. लेकिन लक्ष्मी अपनी बसी-बसाई जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी. इसलिए उन्होंने उमेश को इन्कार कर दिया. जोकि उमेश को नागवार गुजरा.

नफरत में बदला प्यार

लक्ष्मी की ‘ना’ से उमेश पगला गया और उसका प्यार नफरत में तब्दील हो गया. फिर एक दिन लक्ष्मी से मिलने के बहाने उमेश अचानक उसके घर पहुंच गया. लक्ष्मी और उसके पति घर में मौजूद थे. इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है या उमेश के बुरे इरादों को भांप पाता, उस पागल आदमी ने अपनी जेब से तेज़ाब की एक बोतल निकाली और पूरे परिवार पर उड़ेल दी.

यह भी पढ़ें – आग की लपटों में झुलसता रहा युवक, फिर भी नहीं पिघला पत्नी का दिल, मां के साथ मिलकर पति को जिंदा जलाया

तेजाब हमले की चपेट में आने के बाद लक्ष्मी, उसके पति और उनके 2 मासूम बच्चे बुरी तरह झुलस गए. घर के अंदर दर्द से चीखें गूंज उठीं. जलते हुए चमड़े की बदबू हवा में फैल गई. दर्द से कराहते बच्चों की चीखें गूंजने लगी. इस भयानक घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी प्रेमी उमेश कश्यप मौके से फरार हो गया.

Tags: crime newsUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

होटल में क्यों बिछाई जाती है सफेद बेडशीट?

May 18, 2026

जौन एलिया के 8 बेहतरीन शेर

May 18, 2026

प्यार के चक्कर में मां से पड़ी थी मार…

May 18, 2026

Diet Plan: 21 दिन में थायरॉइड कंट्रोल!

May 18, 2026

दवाइयां क्यों खाना? 5 सुपरफूड में मिलेंगे सारे सप्लीमेंट्स!

May 18, 2026

घर में इस दिशा में लगाएं मनी प्लांट, बढ़ सकती...

May 17, 2026
नफरत में बदला प्यार! सनक में सिरफिरे आशिक ने पूर्व प्रेमिका के परिवार पर फेंका तेजाब, फिर जो हुआ…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नफरत में बदला प्यार! सनक में सिरफिरे आशिक ने पूर्व प्रेमिका के परिवार पर फेंका तेजाब, फिर जो हुआ…
नफरत में बदला प्यार! सनक में सिरफिरे आशिक ने पूर्व प्रेमिका के परिवार पर फेंका तेजाब, फिर जो हुआ…
नफरत में बदला प्यार! सनक में सिरफिरे आशिक ने पूर्व प्रेमिका के परिवार पर फेंका तेजाब, फिर जो हुआ…
नफरत में बदला प्यार! सनक में सिरफिरे आशिक ने पूर्व प्रेमिका के परिवार पर फेंका तेजाब, फिर जो हुआ…