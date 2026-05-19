नफरत में बदला प्यार! सनक में सिरफिरे आशिक ने पूर्व प्रेमिका के परिवार पर फेंका तेजाब, फिर जो हुआ…

Bareilly Acid Attack Lover: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक सिरफिरे आशिक ने पुराना प्यार नहीं मिलने पर हंसते-खेलते पूरे परिवार को तबाह कर दिया. जानकारी सामने आ रही है कि उस सिरफिरे आशिक ने अपनी पूर्व प्रेमिका, उसके पति और उनके 2 मासूम बच्चों पर तेजाब फेंककर जिंदा जलाने की कोशिश की. इस पूरी घटना के बारे में पढ़ने के बाद आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है.

बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला बरेली के शेरगढ़ थाना क्षेत्र का है. इस पूरी घटना के मुख्य किरदार उमेश कश्यप और लक्ष्मी हैं. दोनों के बीच कई सालों तक प्रम प्रसंग चला था. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि दोनों अविवाहित होने के बावजूद काफी लंबे समय तक साथ रहे थे.

लक्ष्मी की हो गई दूसरी शादी

लेकिन दोनों एक दूसरे के नहीं हुए. आखिरकार सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए लक्ष्मी के परिवार ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी. लक्ष्मी अपने ससुराल चली गई और अपनी जिंदगी में रम गई और कुछ समय के बाद दो बच्चों की मां बन गई. लेकिन कहानी में एक अजीब मोड़ तब आया, जब शादी के बाद भी उमेश और लक्ष्मी का मिलना-जुलना जारी रहा. लक्ष्मी और उमेश का पुराना प्यार फिर से जाग उठा और इन दोनों के बीच अवैध संबंध शुरू हो गए. दोनों चोरी छिपे एक दूसरे से मिलने लगे.

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उमेश को आया गुस्सा

फिर कुछ समय के बाद उमेश लक्ष्मी को दोबारा पाने की कोशिश करने लगा. जिसकी वजह से वो लक्ष्मी पर लगातार दबाव बनाने लगा कि वो अपने पति को छोड़कर उनके साथ फरार हो जाए और शादी कर ले. लेकिन लक्ष्मी अपनी बसी-बसाई जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी. इसलिए उन्होंने उमेश को इन्कार कर दिया. जोकि उमेश को नागवार गुजरा.

नफरत में बदला प्यार

लक्ष्मी की ‘ना’ से उमेश पगला गया और उसका प्यार नफरत में तब्दील हो गया. फिर एक दिन लक्ष्मी से मिलने के बहाने उमेश अचानक उसके घर पहुंच गया. लक्ष्मी और उसके पति घर में मौजूद थे. इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है या उमेश के बुरे इरादों को भांप पाता, उस पागल आदमी ने अपनी जेब से तेज़ाब की एक बोतल निकाली और पूरे परिवार पर उड़ेल दी.

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तेजाब हमले की चपेट में आने के बाद लक्ष्मी, उसके पति और उनके 2 मासूम बच्चे बुरी तरह झुलस गए. घर के अंदर दर्द से चीखें गूंज उठीं. जलते हुए चमड़े की बदबू हवा में फैल गई. दर्द से कराहते बच्चों की चीखें गूंजने लगी. इस भयानक घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी प्रेमी उमेश कश्यप मौके से फरार हो गया.