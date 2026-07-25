अंधेरी रात में प्रेमिका की बाहों में था प्रेमी, तभी आई अजीब आवाज; फिर जो हुआ…

UP News: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पुलिस ने एक युवा जोड़े को संदिग्ध हालात में देख लिया, जिसके बाद उसे थाने ले जाया गया. उनके परिवारों को बुलाया गया और उनकी सहमति बनने के बाद जोड़े को उनके परिवारों को सौंप दिया गया और बाद में देर रात पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ एक मंदिर में शादी संपन्न हुई.

यह घटना जियानपुर कोतवाली इलाके में हुई. जानकारी सामने आ रही है कि स्थानीय लोगों ने युवक और युवती को संदिग्ध हालात में देखने के बाद पुलिस को सूचना दी थी.

मौके पर पहुंची पुलिस

ग्रामीणों की सूचना मिलने के बाद सब-इंस्पेक्टर दल प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और जोड़े को थाने ले आए. इसके बाद उनके परिवारों को सूचना दी गई और उन्हें थाने बुलाया गया. जब पुलिस ने पूछताछ की तो युवती की पहचान हरनई निवासी अनु, पुत्री गोपाल और युवक की पहचान डेगना निवासी उपेंद्र, पुत्र श्रीराम के पूर में हुई.

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दोनों परिवारों के आने के बाद हुई बातचीत

दोनों परिवारों के आने के बाद बातचीत हुई, जिसके परिणामस्वरूप जोड़े की शादी कराने पर सहमति बनी. इसके बाद लड़का और लड़की के परिजनों ने पुलिस को लिखित में भी सहमति दी. इसके बाद पुलिस ने प्रेमी जोड़े को उनके परिवारों को सौंप दिया गया.

मंदिर में कराई गई शादी

इसके बाद देर रात दोनों परिवारों की मौजूदगी में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ एक मंदिर में शादी संपन्न हुई. समारोह के दौरान जोड़े ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई और युवक ने युवती की मांग में सिंदूर भरा, साथ ही जीवन भर साथ निभाने का वादा किया. शादी समारोह में दोनों पक्षों के परिवार के सदस्य और स्थानीय लोग मौजूद थे.

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