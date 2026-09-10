अखिलेश और डिंपल ने मायावती को किया नमस्ते तो क्यों पड़ी मुख्य सुरक्षा अधिकारी को डांट, 17 साल बाद हुआ खुलासा

Uttar Pradesh Assembly Elections 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (Uttar Pradesh Assembly Elections 2027) बेहद नजदीक है. इस बार भी चुनाव में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस-समाजवादी पार्टी गठबंधन के अन्य छोटे राजनीतिक दलों के बीच नजर आ रहा है. पॉलिटिकल किस्सा में इस बार हम आपको बताए 2002 में हुई उस वाकये के बारे में, जब फ्लाइट में पहली बार मायावती और अखिलेश पहली बार आमने-सामने आए, उस दौरान पत्नी डिंपल यादव भी साथ थीं. वहीं, यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने जोड़े पर नजर तो डाली, लेकिन वह मुलायम सिंह के बेटे (अखिलेश यादव) और बहू (डिंपल यादव) को पहचान ही नहीं पाई थीं.

यह मामला वर्ष 2002 का है. दरअसल, लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख रहे मुलायम सिंह यादव और बीएसपी सुप्रीमो के बीच ऐसे संबंध बिगड़े कि कभी पूरी तरह ठीक ही नहीं हो पाए. वर्ष 1995 गेस्ट हाउस कांड के बाद वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कड़वाहट थोड़ी कम हुई थी, लेकिन खत्म तो कभी नहीं हुई. 2019 लोकसभा चुनाव के बाद सपा और बीएसपी की राहें अलग हो गईं. इससे पहले का एक वाकया इतिहास बन चुका है जब फ्लाइट में बैठी मायावती सपा नेता अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव को नहीं पहचान पाईं. हुआ यूं कि वर्ष 2002 में अखिलेश यादव पहली बार कन्नौज से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे. कुछ दिनों बाद अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल के साथ फ्लाइट से दिल्ली जा रहे थे. यह महज इत्तेफाक था कि इस फ्लाइट में मायावती भी मौजूद थीं. अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को हाथ जोड़कर अभिवादन किया. हैरत इस बात की कि मायावती अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव को पहचान नहीं पाईं.

लखनऊ से दिल्ली तक किया सफर

तीनों (मायावती, अखिलेश यादव और डिंपल यादव) ने लखनऊ से दिल्ली तक सफर किया.फ्लाइट शुरू हुई और डेढ़ घंटे बाद दिल्ली पहुंची. दिल्ली में विमान की लैंडिंग के दौरान मायावती के मन में इच्छा हुई तो उन्होंने अपने सिक्युरिटी ऑफिसर रहे पदम सिंह से पूछा- ‘वो दोनों लड़का-लड़की कौन थे जो मुझे नमस्ते कर रहे थे.’ इस पर बेहद ही लापरवाही कहा कि वो दोनों मुलायम सिंह यादव के बेटे-बहू अखिलेश यादव और डिंपल हैं. ‘पदम सिंह का जवाब सुनकर मायावती गुस्सा हो गईं. इसके बाद उन्होंने तुरंत पदम सिंह को फटकार लगाते हुए कहा- ‘तुम मुझे बता नहीं सकते थे. उनके बेटे-बहू ने मुझे नमस्ते किया और मुझे भी उनका सही से अभिवादन करना चाहिए था. वे लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में.

मायावती की डांट खाने के बाद पदम सिंह सामान उठाने एयरपोर्ट के अंदर गए तो देखा अखिलेश यादव भी अपने सामान का इंतजार कर रहे हैं. इस पर अखिलेश ने पदम सिंह से कहा कि अगर बहन जी और हम हाथ मिला लें तो हम मिलकर इस देश पर शासन कर सकते हैं. लेकिन विडंबना है कि इतने ताकतवर होने के बावजूद हम दोनों सत्ता से बाहर हैं. मायावती के सिक्युरिटी ऑफिसर रहे पदम सिंह ने एक टीवी चैनल से बातचीत में यह किस्सा 2019 में सुनाया था.