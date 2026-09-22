UP Chunav 2027: ‘विजयी भव:’ भगवान हनुमान ने दिया अखिलेश यादव को जीत का आशीर्वाद ! वीडियो हुआ वायरल

UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2026 (Uttar Pradesh Assembly Elections 2026) में 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है. इस बीच सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी समेत सभी राजनीतिक दलों ने जनता के बीच पैठ बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. लोगों को लुभाने और तैयारी की कड़ी में राजनीतिक दलों ने पोस्टर वार भी शुरू कर दिया है. ताजा मामला उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी से जुड़ा है.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ़्तर के बाहर एक पोस्टर देखा गया है और यह तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी है. इस वीडियो में भगवान हनुमान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को आशीर्वाद देते हुए दिखाए दे रहे हैं. इस वीडियो में अखिलेश यादव उनके सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं. इसके साथ ही पोस्टर पर विजय भव: 2027 (यानी 2027 में आपकी जीत हो) भी लिखा है.

पोस्टर वार के तहत हो रहा यह सब

यहां पर बता दें कि अखिलेश यादव को भगवान हनुमान का आशीर्वाद देते हुए लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर का ‘विजय भव 2027’ संदेश वाला पोस्टर सामने आया. रोचक यह है कि यह पोस्टर 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जारी राजनीतिक पोस्टरबाजी के बीच आया है.

इस पोस्टर में मुलायम सिंह यादव और डिंपल यादव के अलावा दो अन्य समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें लगी हैं. हालांकि इसमें इनका नाम नहीं है. समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस वीडियो और पोस्टर की तस्वीरों को लगातार शेयर कर रहे हैं.

अखिलेश यादव दे चुके हैं भाजपा को नसीहत

दरअसल, एक दिन पहले यानी सोमवार (21 सितंबर, 2026) को उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अखिलेश यादव को अतीक अहमद, आजम खान और मुख्तार अंसारी की तस्वीरों के साथ दिखाने वाले पोस्टर लगाए गए थे. ये पोस्टर किसने लगाए थे, यह भी पता नहीं चल पाया है. इस बीच अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक हमलों के लिए जनरेटिव AI के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कहा कि AI का उपयोग रचनात्मक कार्यों के लिए होना चाहिए.