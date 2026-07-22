योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक आए एक्टिव मोड में, आज 403 सीटों पर होगा बूथ सम्मेलन

Uttar Pradesh Assembly Elections 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (Uttar Pradesh Assembly Elections 2027) में साल भर से भी कम का समय बचा है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में आ गए हैं. इस कड़ी में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव 2027 की तैयारी शुरू कर दी है. इसके तहत भाजपा की ओर से एलान किया गया है कि वह सभी 403 विधानसभा में बुधवार (22 जुलाई, 2026) को बूथ सम्मेलन करेगी. इसमें बूथ पदाधिकारियों की परीक्षा होगी. पार्टी इन सम्मेलनों के जरिये बूथों की ताकत दिखाने के साथ ही उनकी असलियत भी परखेगी. 2027 के चुनाव के पहले बीजेपी के ये बूथ सम्मेलन प्रदेश भर में हर विधान सभा स्तर पर आयोजित किए जाएंगे. इसमें उस विधान सभा के सभी बूथ पदाधिकारी शामिल होंगे. इसमें बूथ पदाधिकारियों की परीक्षा होगी. किसी बूथ पर कोई कमजोरी मिली तो उसे तत्काल दूर किया जाएगा. सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर सभी मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी और सांसद इन विधानसभा सम्मेलनों में शामिल होंगे.

प्रदेश भर में 22 जुलाई को एक साथ सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ सम्मेलन होंगे. इन बूथ सम्मेलनों में उस विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथ पदाधिकारियों को बुलाया गया है. हर बूथ के लिए सम्मेलन में स्थान पहले से तय होगा. बूथ अध्यक्ष अपने बूथ पदाधिकारियों के साथ ही बैठेंगे. यदि कोई बूथ अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है तो जिलाध्यक्ष उसका सही कारण बताएंगे. यदि कोई जरूरी आकस्मिक कारण साबित नहीं हुआ तो तत्काल बूथ अध्यक्ष को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे बूथ अध्यक्ष को जिम्मेदारी दे दी जाएगी. बूथ पदाधिकारियों से उनके क्षेत्र के सदस्यों की लिस्ट, पूर्व पदाधिकारियों और गणमान्य लोगों की लिस्ट भी लाने के लिए कहा गया है.

इसके अलावा बूथ से संबंधित कई सवाल पूछे जाएंगे. सम्मेलन के लिए प्रदेश महामंत्री दिलीप पटेल को संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं प्रदेश मंत्री शिव भूषण सिंह और राहुल वाल्मीकि सह संयोजक बनाए गए हैं.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सीतापुर की लहरपुर विधानसभा में, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बरेली शहर, ब्रजेश पाठक शाहजहांपुर की जलालाबाद, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह वाराणसी में, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बुलंदशहर की शिकारपुर, पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लखनऊ की मोहनलालगंज, रमापति राम त्रिपाठी बलिया सदर, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर मथुरा की गोवर्धन, नगर विकास मंत्री एके शर्मा लखनऊ मध्य, एलएलसी गोविंद शुल्क लखनऊ की सरोजनी नगर, प्रदेश महामंत्री दिलीप पटेल उन्नाव की भगवंत नगर विधान सभा क्षेत्र के सम्मेलन में मौजूद रहेंगे.

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