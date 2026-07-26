गला 3 जगहों से काटा, चाकू से शरीर व चेहरे पर किए वार; पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर करवाई हिस्ट्रीशीटर पति की हत्या

UP Crime: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में हिस्ट्रीशीटर इदरीस की हत्या का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी नगमा और उसके कथित प्रेमी सलमान के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है. इस पूरे मामले पर मृतक की मां का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों ने अपने अवैध संबंध की वजह से हत्या की साजिश रची. पुलिस ने पत्नी को हिरासत में ले लिया है, जबकि फरार आरोपी को पकड़ने के लिए संदिग्ध जगहों पर छापेमारी की जा रही है.

गुरुवार सुबह मुरादाबाद रोड पर कुमखिया गांव के पास उमरी निवासी मोहम्मद असलम के आम के बाग में एक युवक का खून से लथपथ शव मिला.

पुलिस ने की मृतक की पहचान

जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका गला तीन जगहों से कटा हुआ था और उसके शरीर व चेहरे पर चाकू के कई घाव थे. उसकी जेब में मिले मोबाइल फोन के आधार पर पुलिस ने मृतक की पहचान मुरादाबाद जिले के दिलारी पुलिस स्टेशन इलाके के मासूमपुर गांव निवासी मोहम्मद अली के बेटे इदरीस के तौर पर की. पुलिस के मुताबिक, इदरीस दिलारी पुलिस स्टेशन का हिस्ट्रीशीटर था और उस पर चोरी और सेंधमारी समेत 15 केस दर्ज थे. उसे ट्रैक्टर चोरी के एक मामले में 13 जुलाई को बिजनौर जेल से जमानत पर रिहा किया गया था.

यह भी पढ़ें – खाना न मिलने पर उतार देता था मौत के घाट, बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे… भारत के सबसे रहस्यमयी सीरियल किलर की कहानी रोंगटे खड़े कर…

पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा

पोस्टमार्टम के बाद परिवार ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया. इस मामले पर पुलिस को शिकायत दी गई है. जिसमें मृतक की मां रहीसन ने आरोप लगाया कि इदरीस की पत्नी नगमा का गांव के ही रहने वाले सलमान के साथ अवैध संबंध था. इस रिश्ते का पता चलने पर इदरीस ने 2 दिन पहले अपनी पत्नी की पिटाई की थी. इसके बाद नगमा और सलमान ने उसे मारने की साजिश रची. वारदात को अंजाम देने के बाद उन्होंने उसका शव बाग में फेंक दिया.

सीओ ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर सीओ अवधभान सिंह भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की मां की शिकायत के आधार पर नगमा और सलमान के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है. नगमा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. जबकि फरार सलमान की तलाश जारी है. शुरुआती जांच में जानकारी सामने आ रही है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे. जांच जारी है और घटना की पूरी जानकारी जल्द ही सामने आएगी.

यह भी पढ़ें – BSAP बैरक में जवान ने सर्विस कार्बाइन से खुद को मारी गोली, आखिर क्यों उठाया इतना बड़ा कदम? मौत की वजह बनी रहस्य